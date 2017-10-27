В Павлодаре и Кокшетау проходят антитеррористические учения

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Павлодарской и Акмолинской областях сегодня проводятся антитеррористические учения, цель которых - обеспечить готовность сил и средств к выполнению поставленных задач, передает Kazakhstan Today.

Антитеррористические учения в Акмолинской области "Кокше-антитеррор-2017" проходят на территории Кокшетау и поселка Красный Яр. В них задействованы правоохранительные и государственные органы, входящие в Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, проинформировали в штабе.

В Павлодарской области учения проводятся на территории областного центра. Они направлены на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий. В областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом отметили, что мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым условиям с различными элементами сложности.

Жителей указанных населенных пунктов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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