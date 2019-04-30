Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Павлодаре открылся проектный офис "Ертіс - адалдык аланы" на площадке Open Pavlodar, передает Kazakhstan Today.





В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова и аким области Болат Бакауов, сообщила пресс-служба ДАДГСиПК по Павлодарской области.





Проектный офис открыт в рамках реализации проекта "Регионы, свободные от коррупции", который внедряется во всех областях страны.





Как отметила Айгуль Шаимова, открытие проектного офиса нацелено на создание безбарьерных и комфортных условий при получении государственных услуг, обеспечение открытости и масштабного общественного контроля, повышение прозрачности сферы государственных закупок, качественные преобразования в судебной и правоохранительной системах.





В офисе Open Pavlodar оборудованы зал обслуживания предпринимателей, зал цифрового ЦОНа, где каждый может получить наиболее востребованные услуги.





Здесь же принимаются и разрешаются обращения граждан, в том числе в коммунальной сфере.





Помимо местных исполнительных органов, в офисе расположился правоохранительный блок: прокуратура, департамент полиции, судебные органы представлены в лице медиаторов.





Кроме того, теперь здесь действует общественная приемная проектного офиса Ертіс - адалдык аланы".





В ходе посещения презентованы возможности информационной системы "е-халык".





Ключевая задача проектного офиса - выстроить работу на основе доверия общества государству", - подчеркнула она.





Напомним, в рамках рабочего визита в Павлодарской области заместитель председателя Агентства Айгуль Шаимова также посетила село Евгеньевка Аксуской сельской зоны.





Следующим пунктом посещения стал детский экотехнический центр "AQSY" в городе Аксу. Здесь расположены оборудованные кабинеты для кружков, кабинеты IT-технологий и робототехники, актовый зал, демонстрационная площадка зеленых насаждений, студия прикладного творчества "Вернисаж идей", зал эко- и этнотуризма "Шелковый путь" и многое другое. Есть в центре и большой актовый зал, который может вместить больше 100 человек. Кроме того, предусмотрены условия для летнего отдыха детей.





Созданы оптимальные условия для развития и удовлетворения интересов детей, это уникальный объект дополнительного экологического образования. Считаю, что это прекрасная инвестиция в будущее детей этого города. В стране особое внимание уделяется развитию детей, ведь то, каким будет наше государство, зависит от нас и подрастающего поколения. Вкладывая в них, прививая им здоровую культуру общения, тем самым мы формируем нулевую терпимость в обществе к любым проявлениям коррупции", - сказала Айгуль Шаимова.





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