В Павлодаре суд отказал уволенному за дискредитацию госслужбы чиновнику в восстановлении на службе

ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Суд отказал бывшему руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области в восстановлении на службе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 апреля в Павлодарском городском суде вынесли решение по иску экс-чиновника, уволенного распоряжением акима области за дискредитацию госслужбы, передает Павлодар-онлайн

Напомним, Ринат Койсоймасов, не один год работавший на госслужбе, последние полтора года занимал должность начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В отношении чиновника и его заместителя антикоррупционная служба проводила досудебное расследование по признакам получения взятки. По материалам дела, госслужащий получил от директора подрядной организации ТОО "Гордорстрой" Моисеева 564 тысяч тенге для покупки айфона, который предназначался кому-то из столичной комиссии. Телефон позже обнаружили у жителя Нур-Султана, который ни к какой комиссии отношения не имел.

Уголовное дело закрыли, однако в действиях руководителя УПТиАД усмотрели действия, дискредитирующие госслужбу. Члены совета по этике проголосовали за вынесение дисциплинарного взыскания в виде увольнения. В декабре 2020 года он освободил свою должность по приказу акима области. А после обратился в суд с требованием о восстановлении на работе. Также он рассчитывал на возмещение зарплаты, которой он лишился из-за вынужденного прогула.

22 апреля состоялось второе заседание суда по этому делу. Суд пришел к выводу, что бывший руководитель ведомства не может вернуться на свое рабочее место, так как он совершил дисциплинарный проступок, а взыскание было наложено в соответствии с требованиями закона.

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