Павлодар. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области сменился начальник департамента полиции, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Павлодарской области назначен полковник полиции Масимов Нурлан Мырзаханович. Генерал-майор полиции Аубакиров Амантай Акрамович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД", - сообщила пресс-служба министерства.

Нового начальника департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По данным ведомства, Нурлан Масимов родился в 1973 году, в органах внутренних дел служит с 1999 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

На протяжении 9 лет работал первым заместителем начальника департамента полиции Алматинской области и Алматы. С мая текущего года возглавлял департамент в центральном аппарате МВД.

За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как грамотный и умелый руководитель", - отметили в пресс-службе.

Также личному составу был представлен полковник полиции Омаров Фархад Муратбекович, назначенный заместителем начальника областного департамента полиции.

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