В Павлодарской области упразднят несколько сельских округов

Павлодар. 15 марта. Kazakhstan Today - Депутаты облмаслихата проголосовали за упразднение нескольких сёл в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Планируется упразднить одно село Майского района и четыре сельских округа Иртышского района, сообщает портал Павлодар-онлайн

"Учитывая мнение жителей населенных пунктов, в Майском районе предлагается упразднить и исключить из учетных данных отделение 8 Марта Каратерекского сельского округа с численностью 15 человек в связи с утратой им статуса населенного пункта и включением его территории в состав села Каратерек", - сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Максат Турлыбаев.

Он отметил, что в селе продолжатся мероприятия по освещению улиц и очистке дорог.

В Иртышском районе упразднят и присоединят к близлежащим сельским округам четыре округа: Узынсуский включат в состав Агашорынского, Луговской присоединят к Байзаковскому, Косагашский сельский округ включат в территорию Панфиловского, а также упразднят Ленинский сельский округ и образуют Амангельдинский в составе сел Амангельды и Ленино.

Это позволит сократить расходы на содержание аппаратов местных акимов. В Иртышском районе это сэкономит около 22 миллионов тенге. Все сокращенные сотрудники получат единовременную компенсацию и будут трудоустроены. Расходы на социальные нужды сел не изменятся, сообщает портал.

На сегодняшней сессии областного маслихата депутаты проголосовали за территориальные изменения.

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