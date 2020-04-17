Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В период ЧП казахстанским инвалидам не придется проходить переосвидетельствование, передает Kazakhstan Today.

Министерством труда и социальной защиты населения РК автоматически продлен срок инвалидности всем гражданам, у которых дата переосвидетельствования наступила после 15 февраля 2020 года, на период действия режима чрезвычайного положения (ЧП). При этом выплаты пособий будут осуществляться по ранее установленной группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности в течение всего периода действия режима ЧП", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, в связи с увеличением с 1 апреля текущего года размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума произведен перерасчет пособий по инвалидности.

Теперь размеры государственного социального пособия по инвалидности составляют: I группа - 62 723 тенге, II группа - 49 983 тенге, III группа - 33 975 тенге. Дети-инвалиды до 16 лет - 45 736 тенге, инвалиды с детства I группы - 62 723, инвалиды с детства II группы - 51 943 тенге, инвалиды с детства III группы - 39 202 тенге.

Размеры специального государственного пособия для инвалидов I и II группы составляют 4140 тенге, для инвалидов III группы - 1778 тенге, для детей-инвалидов до 16 лет - 2667 тенге.

Пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, установлено в размере 45 736 тенге.

Пособие по уходу за инвалидом I группы с детства составляет 45 736 тенге.

По данным Минтруда, в общей сложности повышение пособий коснется более 22,8 тыс. получателей. Начисление пособий с учетом перерасчета запланировано на 17 апреля 2020 года.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства