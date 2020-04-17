Система Orphus

В период ЧП казахстанским инвалидам не придется проходить переосвидетельствование

16.04.2020, 19:18 7723
Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В период ЧП казахстанским инвалидам не придется проходить переосвидетельствование, передает Kazakhstan Today.
 

Министерством труда и социальной защиты населения РК автоматически продлен срок инвалидности всем гражданам, у которых дата переосвидетельствования наступила после 15 февраля 2020 года, на период действия режима чрезвычайного положения (ЧП). При этом выплаты пособий будут осуществляться по ранее установленной группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности в течение всего периода действия режима ЧП", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Кроме этого, в связи с увеличением с 1 апреля текущего года размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума произведен перерасчет пособий по инвалидности.
 
Теперь размеры государственного социального пособия по инвалидности составляют: I группа - 62 723 тенге, II группа - 49 983 тенге, III группа - 33 975 тенге. Дети-инвалиды до 16 лет - 45 736 тенге, инвалиды с детства I группы - 62 723, инвалиды с детства II группы - 51 943 тенге, инвалиды с детства III группы - 39 202 тенге.
 
Размеры специального государственного пособия для инвалидов I и II группы составляют 4140 тенге, для инвалидов III группы - 1778 тенге, для детей-инвалидов до 16 лет - 2667 тенге. 
 
Пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, установлено в размере 45 736 тенге.
 
Пособие по уходу за инвалидом I группы с детства составляет 45 736 тенге.
 
По данным Минтруда, в общей сложности повышение пособий коснется более 22,8 тыс. получателей. Начисление пособий с учетом перерасчета запланировано на 17 апреля 2020 года.
 
 Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая