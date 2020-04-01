В период действия ЧП в Казахстане преступность снизилась на 20%

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - В период действия чрезвычайного положения в Казахстане преступность снизилась на 20%, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент агентства.

В период действия чрезвычайного положения преступность в целом по стране, согласно статистическим данным, снизилась более чем на 20%", - сказал глава МВД на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что за нарушение установленных ограничений виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа до 25 тыс. тенге или ареста до 15 суток.

Тургумбаев добавил, что отдельные ограничительные меры введены в Актау, Атырау, Караганде, Темиртау, Абае, Сарани, Шахтинске. Закрыты въезды в Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Жамбылскую, Костанайскую области, с завтрашнего дня - в Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области.

По данным министра, за попытки незаконного проникновения в столицу и Алматы к ответственности привлечены 33 нарушителя. 4 досудебных расследования ведется за нарушение санитарных правил, а именно - отказ инфицированных от лечения и предоставления сведений о контактных лицах.

Выявлено 45 фактов распространения заведомо ложной информации. По всем виновные лица установлены. Проводятся досудебные расследования.

За несоблюдение режима карантина в административном порядке привлечены 1800 нарушителей за незаконную работу объектов торговли, развлекательных и увеселительных заведений.

Полицейскими пресечено 27 фактов нелегальной реализации защитных средств и антисептиков.

Из незаконного оборота изъято более 2 млн медицинских масок, 4 тыс. защитных костюмов, 10 тонн дезинфицирующей продукции, которые продавались гражданам по завышенным ценам, пишет телеграм-канал Coronavirus2020.kz.

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