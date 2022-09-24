В Пограничной службе КНБ РК прокомментировали ситуацию на казахстанско-российской границе

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АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Пограничной службе КНБ РК рассказали о ситуации на казахстанско-российской границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На 4 наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств", - сообщили в пресс-службе Погранслужбы.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле.
Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК", - подчеркнули в пресс-службе.