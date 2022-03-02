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В политсовет Nur Otan вошел Алихан Смаилов

01.03.2022, 11:11 30741
В политсовет Nur Otan вошел Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов вошел в политический совет партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе внеочередного съезда партии Nur Otan были избраны новые члены политического совета партии. Помимо Алихана Смаилова в политсовет вошел глава администрации президента Мурат Нуртлеу.
 
При этом из состава политсовета исключены бывший спикер мажилиса Нурлан Нигматулин и гендиректор Павлодарского нефтехимзавода Оспанбек Алсеитов.
 

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Бывшему акиму Павлодарской области отказали в УДО

02.03.2022, 20:15 361
ПАВЛОДАР. 2 МАРТА - Булат Бакауов подавал жалобу на постановление суда №2 Павлодара, где в январе ему отказали в условно-досрочном освобождении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Адвокат экс-акима ссылался на то, что его подзащитный отбыл часть срока и имеет положительные характеристики, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Однако суд апелляционной инстанции не установил фактические данные, свидетельствующие о том, что Булат Бакауов исправился и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.
 
Судебная коллегия оставила без изменения постановление, а частную жалобу осужденного - без удовлетворения. 
 
Постановление вступило в законную силу.
 
Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК. 
 
27 мая 2020 года в павлодарском городском суде №2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания, он освобожден из-под стражи в зале суда. 
 

Депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер

02.03.2022, 19:43 571
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором отметила необходимость запрета на строительство вблизи рек и озер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутат подняла вопрос размещения поселков, производств или иных объектов вблизи рек. 
 

Тут назревает необходимость пересмотра "Правил установления водоохранных зон и полос". Эти зоны и полосы в настоящее время выделяются только в связи с экологическими задачами, тогда как очевидно, что должны быть учтены и задачи в области ЧС", - сказала Айжан Скакова. 

 
По ее словам, сейчас "в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, шириной не менее тридцати пяти метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности". 
 

Полагаем, что ширина водоохранных полос должна учитывать значения половодий, то есть отметку высоких вод - до какого уровня доходит вода при весеннем половодье. Если какая-то территория вблизи рек и озер в силу природных факторов подвержена подтоплениям, то логично запретить размещать на этой территории населенные пункты и производства. Проще говоря - не надо строить в пойме рек. При купле-продаже земельных участков люди могут не знать и не учитывать эти моменты, поэтому нужен соответствующий законодательно закрепленный запрет", - заявила Айжан Скакова. 

 
Она отметила, что по прогнозу "Казгидромета", в определенных регионах страны есть угроза паводков. По данным МЧС, риски подтопления сохраняются для 276 населенных пунктов с численностью населения свыше 270 тысяч человек.
 

Согласно гидрологическому прогнозу риски подтопления сохраняются для более чем двухсот населенных пунктов. На подготовку к весенне-паводковым работам акиматам всех областей выделено 36,6 млрд тенге. При этом МЧС заверяет, что на сегодняшний день угрозы подтопления в регионах республики нет. Нет ли тут противоречия? Если МЧС не ожидает угрозы подтоплений, то значит и не готовится к ним?", - сказала Айжан Скакова.

 
Как отметила депутат, на ситуацию с паводками влияет и антропогенный фактор. Во-первых, это гидротехнические сооружения (ГТС), которые ввиду изношенности являются объектами высокой аварийной опасности. По ее словам, половина из них нуждается в срочном ремонте.
 
Также, по словам депутата, тревожная ситуация сложилась на реке Ойыл в Актюбинской области, там построено 56 различных плотин и не все имеют правоустанавливающие документы.
 

Из 653 имеющихся ГТС в срочном ремонте нуждаются 268. Фактический износ водохозяйственных объектов уже превышает 60%. По техническому состоянию такие ГТС можно отнести к объектам повышенной аварийной опасности. При этом у нас до сих пор нет отдельного закона о безопасности ГТС", - добавила депутат.

 
С учетом вышеизложенного, депутаты просят пересмотреть "Правила установления водоохранных зон и полос" для установления водоохранных зон и полос с учетом исторически максимальных уровней вод при весеннем половодье и принять закон РК "О безопасности гидротехнических сооружений". Также мажилисмены попросили ответить, как согласуется информация МЧС о наличии рисков подтопления и одновременно об отсутствии угрозы подтопления. 
 

Президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане

02.03.2022, 19:23 671
Президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники мероприятия рассмотрели перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ.
 
Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.
 
Глава государства поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
 
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

В городах станет больше сирен - МЧС РК

02.03.2022, 19:18 1536
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В МЧС подвели итоги республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, для привлечения внимания населения были запущены электросирены и сиренно-речевыех устройства в количестве 3 130 единиц, одновременно осуществлялся перехват каналов телерадиовещания и размещение информации на ведомственных интернет-ресурсах и в мобильном приложении "Дармен".
 

Учитывая расширение городских застроек, в настоящее время звуковое оповещение не всегда охватывает 100% жилые массивы, в связи с чем совместно с местными исполнительными органами проводится планомерная работа по установке новых сиренно-речевых устройств и модернизации системы оповещения", - сообщили в пресс-службе МЧС.

 
Напомним, в рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 9.00 по 12.00 была проведена республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты. 
 

Партия Nur Otan официально переименована в Amanat

02.03.2022, 19:07 2686
Партия Nur Otan официально переименована в Amanat
Фото: пресс-служба партии Amanat
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Проведена государственная перерегистрация партии Nur Otan в Amanat, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям. Перерегистрация проведена в соответствии c законом "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" и другими нормативными правовыми актами РК, сообщает пресс-служба партии Amanat.
 
Как отметили в партии Amanat, в данный момент ведется разработка соответствующего брендбука, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях.
 
1 марта президент в ходе внеочередного, XXII съезд партии поддержал переименование партии Nur Otan в Amanat.
 

В МНЭ произошли кадровые перестановки

02.03.2022, 18:37 3601
В МНЭ произошли кадровые перестановки
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Постановлением правительства Бауыржан Омарбеков и Ильяс Усеров назначены вице-министрами национальной экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства Бауыржан Омарбеков назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова.
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО "Казкоммерцбанк".
 
С 2006 по 2015 годы - работал в банковской системе и коммерческих организациях.
 
В 2015 году занимал руководящие должности в управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.
 
С 2015 по 2016 годы - советник акима Южно-Казахстанской области.
 
С 2016 по 2018 годы - заместитель акима Ордабасынского района ЮКО.
 
С 2018 по 2021 годы - аким Толебийского района Туркестанской области.
 
С февраля 2021 года и по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.
 
Постановлением правительства Ильяс Усеров назначен на должность вице-министра национальной экономики РК.
 
Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова, Университет Туран-Астана.
 
Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО "Сбербанк".
 
С 2009 по 2010 годы - работал на различных должностях в департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования.
 
С 2010 по 2013 годы - эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли.
 
С 2013 по 2014 годы - руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования.
 
С 2014 по 2015 годы - главный эксперт управления информационной безопасности департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.
 
С 2015 по 2019 годы - заместитель руководителя, руководитель управления экономики и бюджетного планирования, Алматы.
 
В 2019 году являлся руководителем управления экономики и бюджетного планирования, Алматы.
 
С мая 2019 по настоящее время являлся заместителем акима Алматы.
 

Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы

02.03.2022, 17:34 6646
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
 
При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

Также в ходе внеочередного съезда партии Nur Otan Токаев обратился к РФ и Украине с призовом к поиску общего языка. Глава государства заявил о готовности оказать посреднические услуги. 
 

Токаев поручил модернизировать армию с учетом актуальных угроз

02.03.2022, 15:28 9656
Токаев поручил модернизировать армию с учетом актуальных угроз
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании в Министерстве обороны РК поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск", - сообщает Акорда

 
Глава государства также акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.
 
По итогам совещания верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.
 

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