В правительстве рассмотрели новые подходы к госзакупкам

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Во исполнение поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам совершенствования системы закупок.

На совещании обсуждены вопросы внедрения единой системы закупок по принципу централизованной службы. Рассмотрены новые подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользования. Реализация данных поручений президента позволит обеспечить прозрачность проведения процессов закупок, передает Kazakhstan Today.

По итогам совещания премьер-министр поручил уполномоченным госорганам обсудить проект модели закупок с экспертным сообществом и внести в правительство, сообщила пресс-служба главы правительства РК.

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