В правительстве Казахстана рассмотрели новые подходы к оказанию адресной соцпомощи

Нур-Сутан. 7 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены новые подходы к оказанию адресной социальной помощи (АСП) на основе принципов прозрачности, справедливости и мотивации к труду, передает Kazakhstan Today.

Министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов представил законопроект, предусматривающий применение с 1 января 2020 года комплексного подхода и адресности мер социальной поддержки:

1) Введение государственного пособия всем многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет;

2) Ежеквартальное назначение АСП для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи, с условием того, что трудоспособные члены семьи будут работать, а государство поможет в трудоустройстве, занятии бизнесом;

3) Обеспечение государством гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей: от 1 до 6 лет - детским питанием, гигиеническими средствами и образовательными услугами, а с 6 до 18 лет - бесплатным горячим питанием в школах, ежедневным бесплатным проездом на городском транспорте, школьной формой, учебными принадлежностями.

Премьер-министр подчеркнул, что рассматриваемый вопрос имеет очень высокую степень важности.

Мы последовательно совершенствуем механизмы оказания социальной поддержки населения. В этом направлении проведена большая работа, которая находится на особом контроле Елбасы. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, механизм оказания помощи должен быть "прозрачным, справедливым, мотивировать к труду, а не к праздному образу жизни", - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами организовать в регионах разъяснительную работу о новых подходах к оказанию АСП, до конца октября внести в парламент соответствующий законопроект, акимам регионов - обеспечить четкое исполнение скорректированных мер по оказанию АСП, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

"Наши граждане должны знать, что все, кто нуждаются в помощи, это и малообеспеченные, и многодетные семьи, и дети, были и останутся под защитой государства. А те, кто может трудиться, для них создаются все условия для возможности пройти обучение, получить профессию, открыть свой бизнес, получить работу", - подчеркнул премьер-министр.

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