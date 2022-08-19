В правительстве обсудили вопросы модернизации пограничных пунктов пропуска

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель КГД МФ РК Данияр Жаналинов сообщил, что в настоящее время проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Реконструкцию планируется произвести в два этапа: в 2022-2023 годах - "Достык авто", "Достык ж/д", "Майкапчагай", "Бахты", "Кольжат", "Тажен", "Капланбек", "Темир Баба"; в 2023-2024 годах - "Атамекен", "Казыгурт" и ГДУ.

В результате до 8 раз будет увеличена пропускная способность пунктов, с 2 часов до 25 минут сокращено время их прохождения. Кроме того, планируется реализовать меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков.

На сегодняшний день все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства по всем объектам планируется утвердить графики проведения работ, чтобы контролировать их качественное и своевременное выполнение.

По итогам совещания Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.

Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта", - сказал премьер-министр.