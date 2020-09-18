В правительстве обсудили вопросы социальной защиты инвалидов

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today -17 сентября под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова в онлайн-режиме прошел координационный совет по вопросам улучшения социальной защиты инвалидов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в заседании приняли участие депутаты мажилиса, представители центральных государственных органов, заместители акимов регионов, представители неправительственных организаций, общественные объединения, уполномоченный по правам ребенка.

Сегодня Координационный совет собрался в новом составе, который обновлен на 80%. Впервые 10 членов Координационного совета, или 25%, избраны путем онлайн-голосования. В голосовании приняли участие более 22 тысяч человек, что еще раз подчеркнуло широкий интерес общественности к данному вопросу", - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что правительством в 2020 году на социальную защиту лиц с инвалидностью выделено 435 млрд тенге, в 2021 году финансирование увеличится до 457 млрд тенге.

Руководители центральных государственных органов доложили о ходе реализации "Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года". По словам министра труда и социальной защиты Биржана Нурымбетова, в связи с ограниченностью возможности выбора профессии для лиц с инвалидностью впервые в Казахстане совместно с ПРООН реализуется проект по разработке Атласа профессий для лиц с инвалидностью. Это позволит работодателям, центрам занятости населения и частным HR-агентствам в зависимости от вида ограничения подбирать подходящие вакансии.

Также на заседании Министерством труда и социальной защиты населения был презентовал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан". Законопроект разработан в рамках концепции "слышащего государства" для усиления мер поддержки лиц с инвалидностью.

Завершая заседание, Ералы Тугжанов поручил центральным государственным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное и качественное исполнение Национального плана, а также разработку законопроекта с учетом мнения общественности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства