В правительстве рассказали, кому из бюджетников повысят зарплату

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве рассказал, каким категориям низкооплачиваемых работников бюджетной сферы по поручению главы государства будут повышены зарплаты, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением, с 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы до 30%. Это напрямую затронет более 1 млн гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других, пишет портал primeminister.kz

Повышение заработной платы коснется: рабочих, имеющих с 1-го по 8-й разряды, работников вспомогательного (технического), административного и основного персоналов. При этом заработные платы данных категорий работников будут повышены дифференцированно в зависимости от стажа работы.

Кроме того, с 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях.

По словам Сапарбаева, повышение заработной платы охватит порядка 78 тыс. госслужащих сельских, районных и областных акиматов. Средний рост зарплат составит 25%. На эти цели государство дополнительно выделит порядка 77 млрд тенге в течение трех лет.

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