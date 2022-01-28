В правительстве рассмотрена программа действий властей на 2022 год

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НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В правительстве Республики Казахстан прошел ряд совещаний по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предлагаемые Министерством торговли и интеграции меры направлены на развитие инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта, внутренней торговли, а также активное сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Представленные Министерством образования и науки меры предусматривают совершенствование системы подготовки кадров, востребованных на рынке труда, усиление требований к качеству предоставляемых услуг в системе дошкольного образования, повышение эффективности расходуемых средств, привлечению лучших педагогов в регионы, созданию безопасных условий для школьников, обеспечению доступности дополнительного образования и коррекционной поддержки детей с особыми потребностями.

Министерством культуры и спорта предложены меры по усилению социального обеспечения сотрудников сферы культуры, развитию массового спорта, в первую очередь детского, путем увеличения количества спортивных секций, инструкторов по спорту, расширения сети любительских клубов, строительства спортсооружений и проведения спортивно-массовых мероприятий, улучшения социального обеспечения спортсменов и тренеров. В сфере туризма запланирована реализация пула из 192 инвестиционных проектов.

Министерством информации и общественного развития предложены меры по расширению возможностей для обучения и трудоустройства молодежи, применению финансовых и нефинансовых инструментов по ее поддержке, вовлечению гражданского общества в формирование нового общественного договора, раскрытию госорганами актуальных данных с учетом запросов населения и бизнеса.

Министерство здравоохранения сосредоточит усилия на развитии первичной медико-санитарной помощи населению, в первую очередь в сельской местности. Запланировано открытие 80 медицинских объектов на селе, передвижными медицинскими комплексами будет проведено свыше 3 млн консультативно-диагностических услуг. Будут приняты меры по улучшению качества жизни лиц пожилого возраста путем открытия 70 гериатрических кабинетов в организациях первичной медико-санитарной помощи. Продолжится реализация программы "Ансаган саби" с выделением 7 тыс. квот на ЭКО, запланировано открытие восьми детских реабилитационных центров, двух центров раннего вмешательства.

Министерство труда и социальной защиты населения таргетирует в 2022 году охват более 700 тыс. человек активными мерами занятости. Порядка 5 млн человек будут обеспечены социальными обязательствами государства. В текущем году планируется разработать Социальной кодекс и новую Концепцию миграционной политики, направленную на решение вопросов снижения межрегиональной диспропорции размещения населения.

Министерство энергетики предложило меры по сдерживанию цен на электроносители, покрытие потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах, электроэнергии, сжиженном и товарном газе, привлечению инвестиций в различные отрасли топливно-энергетического комплекса страны и др.

Предлагаемые Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности меры на 2022 год предусматривают повышение доступности ИТ-образования, внедрение стандарта сотовой связи 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, покрытие интернетом труднодоступных сел через использование негеостационарных спутниковых группировок.

Все пункты программы должны носить практический характер и направлены на реальное улучшение качества жизни населения. Необходимо выработать эффективные меры, чтобы жители страны почувствовали положительные изменения", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.