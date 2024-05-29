28.05.2024, 13:32 48621
В правительстве рассмотрят петицию против утильсбора - Минпром
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассмотрят петицию против утилизационного сбора, набравшую необходимое количество подписей, сообщил министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
Сам механизм законодательно предусматривает то, что мы обязательно все петиции, которые набрали соответствующее количественно голосов, будем рассматривать в установленном законодательством порядке", - заявил глава Минпрома в кулуарах правительства.
Напомним, ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации".
Требования петиции:
- внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;
- внести письма в Министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
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29.05.2024, 12:44 5391
Почему в Казахстане каждый год ремонтируют одни и те же дороги, пояснили в Минтранспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Почему в Казахстане каждый год ремонтируют одни и те же дороги, пояснил в кулуарах мажилиса министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.
По словам главы ведомства, дорожное строительство классифицируется на текущий ремонт (ежегодный. - Прим. ред.), средний ремонт (каждые 5 лет. - Прим. ред.) и капитальный (проводят раз в 15 лет. - Прим. ред.).
Все участки, которые вы видите, которые годом ранее были, - это участки, где проходит средний ремонт. То есть есть яма, там был сделан средний, текущий ремонт, и на следующий год яма заново образовалась, на этом месте снова проходит текущий ремонт", - прокомментировал министр.
Он подчеркнул, что это естественный дорожный процесс.
В этом вина не только качества, очень много факторов. К примеру, большегрузы. У нас, согласно нормам, нагрузка на ось должна составлять 25 тонн. А большегрузы порой бывают свыше 100 тонн. Разрушает это дорогу? Безусловно, разрушает. В связи с этим приходится делать дополнительную ремонтную работу", - заявил он.
Журналисты спросили министра, не считает ли он, что бесконечный ремонт дорог - это отмывание денег.
Нет, не считаю никоим образом. Это не так. У нас денег не хватает. То есть такого, чтобы просто один участок без конца ремонтировать, - это же деньги. У нас есть участки, куда можно потратить эти деньги", - ответил министр.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
29.05.2024, 12:21 6436
На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев сообщил, что на ремонт дорожных участков, разрушенных паводками, потребуется более 28 миллиардов тенге, передает корреспондент агентства.
По разрушенным дорогам во время паводка: их у нас 11 участков общей протяженностью 33 километра (...) Где-то был перелив, где-то был размыв, а где-то мы специально делали разрыв (...) Стоимость восстановления по республиканским дорогам составляет примерно 8,5 млрд тенге", - проинформировал глава Минтранспорта.
Как отметил министр, на ремонт 275 участков местных дорог потребуется свыше 20 млрд тенге. Точные суммы сообщат дополнительно.
У нас нет ни одного участка, который сейчас отрезан из-за того, что был размыв или разрыв. Все участки восстановлены. Движение восстановлено", - добавил Карабаев.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
28.05.2024, 21:16 36386
Кадровые перестановки произошли в Минздраве
Назначен руководитель аппарата министерства
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения РК руководителем аппарата ведомства назначен Тулеген Сарсембаев, сообщает пресс-служба МЗ РК.
Тулеген Сарсембаев родился в 1968 году в Тюменской области. Трудовую деятельность начинал бухгалтером, начальником планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства "Аксай" Алма-Атинского зооветеринарного института, более 20 лет работал и возглавлял областные департаменты органов государственных доходов.
Занимал должности заместителя акима Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, руководителя аппарата акима Алматинской области.
С июля 2023 года - советник министра финансов.
28.05.2024, 19:40 39991
Без спецпомощи живут 74 ребенка с инвалидностью в закрытых военных городках Казахстана
Фото: freepik.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура проанализировала вопрос законности обеспечения прав несовершеннолетних детей-инвалидов - членов семей военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.
Анализ показал, что 74 ребенка, имеющие инвалидность по различным заболеваниям, проживают с родителями военнослужащими в закрытых и обособленных военных городках Аягозского, Сарыозекского, Гвардейского гарнизонов, где отсутствуют медико-социальные, психолого-педагогические, социально-образовательные и реабилитационные учреждения.
Более того, семьи военнослужащих, воспитывающие детей-инвалидов, не обеспечены дополнительной жилой площадью, предусмотренной законом.
Для защиты их прав в Министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности.
По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора военным ведомством прорабатывается вопрос ротации военнослужащих, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в областные центры, в которых имеются необходимые условия. Кроме того, в Аягозском гарнизоне трем семьям, воспитывающим детей инвалидов, предоставлены квартиры с соответствующей площадью", - сообщили в прокуратуре.
28.05.2024, 14:49 46491
Глава Алматинского филиала ФСМС переведен на другую должность
Исполняющей обязанности директора филиала по Алматы назначена Жанар Кенжебаева, занимавшая должность заместителя директора
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель Алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев переведен на аналогичную должность в регион, сообщили в пресс-службе ФСМС.
Приказом председателя правления директором филиала по Алматинской области назначен в порядке ротации Тлеухан Абилдаев. С июня 2020 года возглавлял филиал фонда по Алматы. До этого работал руководителем управления общественного здравоохранения города.
Исполняющей обязанности директора филиала по Алматы назначена Жанар Кенжебаева, занимавшая должность заместителя директора.
28.05.2024, 11:10 54246
Паводки в Казахстане: более 30 тысяч семей получили единовременную выплату
Фото: МЧС РК
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 30 тысяч казахстанских семей, пострадавших от масштабных паводков, получили единовременную выплату, сообщил в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
По республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семьи. Работа на контроле и принимаются необходимые меры", - проинформировал он.
По словам Каната Бозумбаева, основные риски связаны с восстановлением жилья.
Поэтому акимам регионов необходимо данный вопрос взять на особый контроль и на ежедневной основе проводить работу с населением на местах, давать разъяснения по каждому возникающему вопросу. В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачное строение, из которых 5353 дачных строения являются единственным жильем для пострадавших", - сообщил заместитель премьер-министр.
Он подчеркнул, что в стране обследовано 15 093 дома и дачного строения, проведена оценка только по 11134.
Необходимо отметить низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки", - добавил Канат Бозумбаев.
Напомним, в Казахстане 356 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков.
28.05.2024, 10:10 56336
В водохранилищах Казахстана собрано более 12 млрд кубометров паводковой воды
Фото: Минводных ресурсов и ирригации РК
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 12 млрд кубометров воды собрано во время паводков в водохранилищах страны. Отметим, что это в 2,5 раза больше показателей прошлого года. Аккумулированная вода используется для нужд экономики, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Наши водохозяйственные сооружения обеспечили безопасный сброс воды и позволили направить паводковые воды в лиманы, озера и другие объекты, которые в последние годы испытывали дефицит воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Он также сообщил, что министерство дополняет концепцию развития водной отрасли с учетом опыта передовых стран в вопросе управления паводковыми водами. Кроме того, будет разработан долгосрочный документ, предусматривающий помимо прочего управление паводковыми водами и снижение последствий засух.
Также планируется разработка электронной карты движения паводковых вод, показывающей риски для населенных пунктов, и единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, включающей в себя информацию о состоянии и количестве воды и водной инфраструктуры.
28.05.2024, 09:41 54481
Завершено расследование в отношении главы противопожарной службы МЧС РК
Фото: polisia.kz
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге. Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона", - говорится в сообщении Антикора.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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