В правительстве РК обсудили готовность к паводковому периоду

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена готовность к паводковому периоду, передает Kazakhstan Today.

Предварительные прогнозы РГП "Казгидромет" по объемам снегозапасов в бассейнах рек благоприятные, но в случае интенсивного таяния снега и выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в ряде регионов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК

В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 70-75%. Требуется ремонт порядка 500 из 6 тыс. водохозяйственных сооружений.

Для защиты населенных пунктов от паводков утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы, на реализацию которой планируется выделить более 160 млрд тенге.

В рамках готовности к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сформированы запасы горюче-смазочных, инертных материалов и мешкотары, предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты, определены формирования гражданской защиты численностью свыше 38 тыс. человек, порядка 13 тыс. единиц техники, более 500 плавательных и свыше 2500 водооткачивающих средств. Из населенных пунктов вывезено свыше 13 млн кубометров снега.

В начале марта планируется проведение республиканского командно-штабного учения "Коктем-2021", в ходе которого будет проверена готовность государственной системы гражданской защиты.

МЧС создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений: свыше 10 тыс. сотрудников, более 1800 единиц техники, 27 вертолетов, 330 плавсредств и 1,3 тыс. мотопомп. В воинских частях гражданской обороны подготовлены палаточные лагеря на 3 тыс. человек, в постоянной готовности находятся воздушные суда Казавиаспаса.

Необходимо принять системные меры для предупреждения паводков", - сказал А. Мамин, поручив в течение месяца определить сроки проведения ремонта гидротехнических сооружений и безопасные объемы наполнения водохранилищ.

Акиматам Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей поручено в соответствии с законодательством завершить вопрос передачи собственности по бесхозным гидротехническим сооружениям. Министерству индустрии и акиматам регионов дано поручение не допускать переливы на автомобильных дорогах, провести своевременную подготовку мостов и водопропускных сооружений.

Акимам регионов необходимо обеспечить своевременное проведение работ по вывозу снега, в том числе из сельских населенных пунктов и жилых массивов, расчистке арыков, ливневой канализации, возведению временных земляных валов и дамб", — сказал Мамин.

МЧС совместно с акимами регионов поручено обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств к предстоящему паводкоопасному периоду и своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков.

Глава правительства отметил необходимость активизации работы по информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении подтоплений.

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