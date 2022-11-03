В правительстве РК обсудили вопросы прохождения отопительного сезона

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе совещания по вопросам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "КТЖ" обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов, - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе совещания по вопросам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "КТЖ" обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов, сообщила пресс-служба правительства РК.

Текущий осенне-зимний период начат во всех регионах и проходит стабильно. На электростанциях страны завершен ремонт 5 энергоблоков, 42 котлов и 31 турбины, накоплено 4,3 млн тонн угля и 88 тысяч тонн мазута, что соответствует нормативам. Объекты социальной инфраструктуры и жилые дома к зиме в целом подготовлены. Создан необходимый запас топлива на автономных котельных.

Роман Скляр поручил акиматам проводить работу по снижению дебиторской задолженности за коммунальные услуги и энергоисточников за поставленное топливо.