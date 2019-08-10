В президентский кадровый резерв будут привлекаться молодые квалифицированные специалисты

В ходе брифинга в РСК Мангистауской области руководитель территориального департамента рассказала о механизмах отбора в президентский кадровый резерв. Она подробно остановилась на целях и задачах президентского кадрового резерва. То есть кадровый резерв можно назвать новым институтом, который дает возможность молодым специалистам не старше 35 лет и со стажем не менее 5 лет занять высокие государственные посты.
При этом в отборе не участвуют политические государственные служащие, назначаемые президентом.
Зачисление в президентский резерв осуществляется сроком на 3 года. За данный период лицо может быть назначено на политическую или высшую управленческую административную должность, высшую руководящую должность в национальном холдинге или компании при наличии соответствующего вакантного места.
Должности, на которые предусмотрены назначения из президентского резерва, сгруппированы с учетом направлений деятельности:
Отраслевая группа должностей:
министры и их заместители,
первые заместители и заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы,
председатели комитетов центральных исполнительных органов,
председатели и члены правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний;
Отраслевая группа должностей включает следующие направления деятельности:
экономическая политика и государственное планирование;
социальная политика;
развитие инфраструктуры и промышленности;
внешняя политика;
правовая политика и безопасность;
Региональная группа должностей:
акимы областей, городов республиканского значения, столицы;
акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах;
Административная группа должностей:
ответственные секретари центральных исполнительных органов;
руководители аппаратов центральных государственных органов;
руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря;
руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы).
Кандидатам в Президентский резерв предстоит пройти ряд этапов. В частности, подать документы для участия. Подача документов автоматизирована. Дстоверность представленных сведений и документов проверяется на любом из этапов отбора.
Кроме того, необходимо пройти тестирование на оценку теоретических знаний кандидатов. Прохождение тестирования автоматизировано, проводится в онлайн-режиме. Тестовые задания направлены на определение теоретической подготовки кандидатов, уровня аналитического и критического мышления.
Число кандидатов с наилучшими результатами, допущенных к следующему этапу отбора, определяется Нацкомиссией по кадровому резерву.
Также нужно будет написать эссе на заданную тему, презентовать проект перед отраслевой комиссией, а также пройти оценку ценностей, мотивации и компетенций, пройти собеседование в экспертной комиссии, пройти собеседование в Национальной комиссии по кадровому резерву.
По словам спикера, до назначения резервистов на должность предусматривается их обучение в Академии государственного управления при президенте РК.
В рамках обучения резервисты пройдут стажировки в государственных органах и организациях, в том числе с целью наращивания компетенций, необходимых для работы с населением, публичного выступления, и умения работать в условиях неопределенности.
В целом деятельность территориального департамента Агентства направлена на решение поставленных главой государства задач по повышению эффективности системы государственной службы", - сообщила руководитель департамента.
Как сообщила директор Мангистауского областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК А. Демеуова, в первой половине 2019 года в стенах филиала Академии было организовано 17 курсов по повышению квалификации и 5 курсов по переподготовке с охватом 478 человек. До конца текущего года планируется в рамках повышения квалификации организовать 5 курсов, и соответственно в рамках переподготовки планируется организовать также 5 курсов с охватом 153 человека.
Как отметили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, работа в данном направлении будет продолжена.
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