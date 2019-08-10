Актау. 9 августа. Kazakhstan Today - В президентский кадровый резерв будут привлекаться молодые квалифицированные специалисты, сообщила на брифинге руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, председателя Совета по этике Н. Жанназарова, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга в РСК Мангистауской области руководитель территориального департамента рассказала о механизмах отбора в президентский кадровый резерв. Она подробно остановилась на целях и задачах президентского кадрового резерва. То есть кадровый резерв можно назвать новым институтом, который дает возможность молодым специалистам не старше 35 лет и со стажем не менее 5 лет занять высокие государственные посты.

При этом в отборе не участвуют политические государственные служащие, назначаемые президентом.

Зачисление в президентский резерв осуществляется сроком на 3 года. За данный период лицо может быть назначено на политическую или высшую управленческую административную должность, высшую руководящую должность в национальном холдинге или компании при наличии соответствующего вакантного места.

Должности, на которые предусмотрены назначения из президентского резерва, сгруппированы с учетом направлений деятельности:

Отраслевая группа должностей:

министры и их заместители,

первые заместители и заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы,

председатели комитетов центральных исполнительных органов,

председатели и члены правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний;

Отраслевая группа должностей включает следующие направления деятельности:

экономическая политика и государственное планирование;

социальная политика;

развитие инфраструктуры и промышленности;

внешняя политика;

правовая политика и безопасность;

Региональная группа должностей:

акимы областей, городов республиканского значения, столицы;

акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах;

Административная группа должностей:

ответственные секретари центральных исполнительных органов;

руководители аппаратов центральных государственных органов;

руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря;

руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы).

Кандидатам в Президентский резерв предстоит пройти ряд этапов. В частности, подать документы для участия. Подача документов автоматизирована. Дстоверность представленных сведений и документов проверяется на любом из этапов отбора.

Кроме того, необходимо пройти тестирование на оценку теоретических знаний кандидатов. Прохождение тестирования автоматизировано, проводится в онлайн-режиме. Тестовые задания направлены на определение теоретической подготовки кандидатов, уровня аналитического и критического мышления.

Число кандидатов с наилучшими результатами, допущенных к следующему этапу отбора, определяется Нацкомиссией по кадровому резерву.

Также нужно будет написать эссе на заданную тему, презентовать проект перед отраслевой комиссией, а также пройти оценку ценностей, мотивации и компетенций, пройти собеседование в экспертной комиссии, пройти собеседование в Национальной комиссии по кадровому резерву.

По словам спикера, до назначения резервистов на должность предусматривается их обучение в Академии государственного управления при президенте РК.

В рамках обучения резервисты пройдут стажировки в государственных органах и организациях, в том числе с целью наращивания компетенций, необходимых для работы с населением, публичного выступления, и умения работать в условиях неопределенности.

В целом деятельность территориального департамента Агентства направлена на решение поставленных главой государства задач по повышению эффективности системы государственной службы", - сообщила руководитель департамента.

Как сообщила директор Мангистауского областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК А. Демеуова, в первой половине 2019 года в стенах филиала Академии было организовано 17 курсов по повышению квалификации и 5 курсов по переподготовке с охватом 478 человек. До конца текущего года планируется в рамках повышения квалификации организовать 5 курсов, и соответственно в рамках переподготовки планируется организовать также 5 курсов с охватом 153 человека.

Как отметили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, работа в данном направлении будет продолжена.

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