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В прокуратуре Кызылординской области сформировали команду реформаторов24.06.2017
Государство  14:15

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - Для исполнения Программы перемен Генеральной прокуратуры прокурор Кызылординской области Халидолла Дауешов сформировал в ведомстве команду реформаторов, передает Kazakhstan Today.

20 и 21 июня прокуратуру области посетили представитель Совета перемен Генпрокуратуры РК Айбар Илияс, международный эксперт Проекта Европейского союза "Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане" Джонатан Даддинг, а также специалисты Проекта мира Бейсенова и Айдана Асылбекова. Они встретились с членами команды реформаторов и провели тренинг по вопросам стратегического мышления и внедрения перемен, сообщил руководитель аппарата облпрокуратуры Б. Сариев.

На занятии прокуроры овладели навыками управления проектами SCRUM, методом оценки работ Фибоначчи и видами стратегического планирования SWOT. Примерами для учебных проектов использовались ситуации из реальной прокурорской практики, что позволило изучить преимущества современных методов в сравнении со старыми формами управления.

Участники рассказали спикерам о практике внедрения проектного подхода в прокурорский надзор и поделились положительными результатами. Они наглядно продемонстрировали промежуточный итог проекта "Полиция ближе к народу" - современные стационарные пункты полиции, установленные на видных и криминогенных участках Кызылорды. Ожидается достижение следующей цели проекта: эффективной работы полиции и, как следствие, повышения уровня доверия населения.

Гостей также ознакомили с ходом строительства современного и удобного Центра приема граждан, который находится около здания прокуратуры области. Этим нововведением заинтересовался департамент внутренних дел области, который планируют построить аналогичный центр на своей территории, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В завершение встречи гости посетили музей прокуратуры области, ознакомились с выставочными экспонатами, оставили свои отзывы в книге пожеланий.

В ведомстве отметили, что прокуроры не в первый раз участвуют в подобных семинарах-тренингах. Ранее этого они прошли мастер-класс с представителями Проектного офиса правительства Белгородской области РФ и ознакомились с результатами семилетнего использования проектного менеджмента в сфере госслужбы РФ.
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