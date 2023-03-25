В работе Семмашзавода выявлено множество критических нарушений
Прокуратура проводит допрос должностных лиц предприятия
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Семей. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Семея проводит допрос работников Семипалатинского машиностроительного завода в связи с выявленными на предприятии нарушения критического характера.
Ранее на заводе службой внутреннего аудита компании была проведена проверка, которая выявила неэффективное использование средств, выделенных на реализацию инвестпроекта "Создание сборочного производства автомобилей МАЗ", а также процедуры реабилитации завода.
Выявлено множество обнаружений критического и важного (значительного) характера", - говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "Казахстан инжиниринг", которая провела проверку.
Все факты были собраны и переданы в правоохранительные органы.
16 ноября 2022 года прокуратура Абайской области инициировала масштабную проверку АО "СМЗ".
Проверке подлежал период с 1 января 2014 года. К проверке, помимо сотрудников прокуратуры, были привлечены специалисты департамента экономических расследований, инспекции труда отдела контроля трудового законодательства", - говорится в сообщении.
По результатам проверки все нарушения критического характера были подтверждены в соответствующей справке.
Прокуратора Семея проводит дальнейшую работу по вызову должностных лиц и работников завода для дачи разъяснений (пояснений) по фактам, указанным в справке", - говорится в информации.
На сегодня машиностроительный завод находится на реабилитации. Чтобы не допустить банкротства завода, "Казахстан инжиниринг" не вошел в комитет кредиторов предприятия, а потому от управления заводом национальную компанию отстранили", - сообщает Informburo.
Кредиторы завода ищут инвестора для исправления сложившейся на предприятии ситуации. Интерес к заводу уже проявили несколько предприятий и социально-предпринимательская корпорация Абайской области.
По данным Антикора, завод является убыточным с 2015 года, а долги предприятия превышают 3 млрд тенге. В октябре прошлого года сообщалось, что никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по заводу не поступало. При этом уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности службы экономических расследований", - пишет агентство.
Ранее сообщалось, что акции Алматинского завода тяжелого машиностроения, принадлежащие Болату Назарбаеву, вернут государству.