В работе Семмашзавода выявлено множество критических нарушений

На сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году

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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру электронного правительства. Эти и другие темы рассмотрены на заседании комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, - В Казахстане планируется запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру электронного правительства. Эти и другие темы рассмотрены на заседании комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что на сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году.





Среди них оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат.





Реализация данных инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освобождение их от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях.





Вместе с тем планируется запустить цифровую очередь на получение жилья, реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн, обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.





Также был обсужден вопрос работы с данными как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан.





Премьер-министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.





На заседании был также рассмотрен ход оцифровки земельных отношений. В рамках этой работы запланирован поэтапный запуск единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), на базе которого будет реализована публичная кадастровая карта земельных ресурсов и электронная торговая площадка.





Алихан Смаилов поручил Минсельхозу пересмотреть подходы к организации процесса оцифровки сельскохозяйственных земель.





В ходе заседания также обсуждены меры по обеспечению регионов республики широкополосным доступом к интернету и технические вопросы развертывания сети 5G, а также рассмотрены подходы к цифровой трансформации госуправления на основе качественно структурированных данных.