24.03.2023, 14:58 24771

В работе Семмашзавода выявлено множество критических нарушений

Прокуратура проводит допрос должностных лиц предприятия
В работе Семмашзавода выявлено множество критических нарушений
Фото: ke.kz
Семей. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Семея проводит допрос работников Семипалатинского машиностроительного завода в связи с выявленными на предприятии нарушения критического характера.

Ранее на заводе службой внутреннего аудита компании была проведена проверка, которая выявила неэффективное использование средств, выделенных на реализацию инвестпроекта "Создание сборочного производства автомобилей МАЗ", а также процедуры реабилитации завода.

Выявлено множество обнаружений критического и важного (значительного) характера", - говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "Казахстан инжиниринг", которая провела проверку.


Все факты были собраны и переданы в правоохранительные органы.

16 ноября 2022 года прокуратура Абайской области инициировала масштабную проверку АО "СМЗ".

Проверке подлежал период с 1 января 2014 года. К проверке, помимо сотрудников прокуратуры, были привлечены специалисты департамента экономических расследований, инспекции труда отдела контроля трудового законодательства", - говорится в сообщении.


По результатам проверки все нарушения критического характера были подтверждены в соответствующей справке.

Прокуратора Семея проводит дальнейшую работу по вызову должностных лиц и работников завода для дачи разъяснений (пояснений) по фактам, указанным в справке", - говорится в информации.


На сегодня машиностроительный завод находится на реабилитации. Чтобы не допустить банкротства завода, "Казахстан инжиниринг" не вошел в комитет кредиторов предприятия, а потому от управления заводом национальную компанию отстранили", - сообщает Informburo.


Кредиторы завода ищут инвестора для исправления сложившейся на предприятии ситуации. Интерес к заводу уже проявили несколько предприятий и социально-предпринимательская корпорация Абайской области.

По данным Антикора, завод является убыточным с 2015 года, а долги предприятия превышают 3 млрд тенге. В октябре прошлого года сообщалось, что никаких материалов и обращений в Антикоррупционную службу по заводу не поступало. При этом уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности службы экономических расследований", - пишет агентство.


Ранее сообщалось, что акции Алматинского завода тяжелого машиностроения, принадлежащие Болату Назарбаеву, вернут государству.
 

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25.03.2023, 09:47 1386

Представлены итоги выборов в маслихат Астаны и Алматы   

Известный казахстанский футболист Давид Лория прошел в маслихат Астаны
Представлены итоги выборов в маслихат Астаны и Алматы
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).

По итогам выборов в маслихат Алматы по одномандатным округам прошли:

▪ Аким Турсунов (Округ №1);

▪ Дастан Джантелиев (Округ №2);

▪ Гульжан Бекенова (Округ №3);

▪ Анна Башинская (Округ №4);

▪ Зауреш Умибраева (Округ №5);

▪ Бахытбек Жумабаев (Округ №6);

▪ Алтынай Кобеева (Округ №7);

▪ Тимур Елеусизов (Округ№8);

▪ Сергей Козлов (Округ №9);

▪ Булат Ибрагимов (Округ №10);

▪ Кайрат Бегалин (Округ№11);

▪ Мухтар Зулеев (Округ №12);

▪ Ералы Сауранбаев (Округ №13);

▪ Еркимбек Рахишев (Округ №14);

▪ Мурат Утемисов (Округ №15);

▪ Карашаш Джузеева (Округ №16);

▪ Амиржан Набиев (Округ №17);

▪ Дулат Тастекеев (Округ№18);

▪ Зия Талгатов (Округ №19);

▪ Андрей Шин (Округ №20);

▪ Дулат Рамазанов (Округ №21).

Больше всего мест в маслихате получила партия Amanat.

▪ Amanat- 12 мест (51,94% голосов);

▪ НПК - 3 места (13,22% голосов);

▪ Respublica - 3 места (13,15% голосов);

▪ "Байтак" - 2 места (7,97% голосов);

▪ "Ак жол" - 1 место (5,23% голосов).

Депутатские кресла в городском маслихате Астаны по одномандатным округам получили:

▪ Владислав Сергеев (Округ №1);

▪ Динара Байсеркина (Округ №2);

▪ Азамат Омурзаков (Округ№3);

▪ Мадина Ажекенова (Округ №4);

▪ Азамат Айтхожин (Округ №5);

▪ Нурлан Копешев (Округ №6);

▪ Салтанат Жаналаева (Округ №7);

▪ Канат Естеп (Округ №8);

▪ Бахаргуль Толеген (Округ №9);

▪ Нурлан Муслим (Округ №10);

▪ Азамат Орынбасаров (Округ №11);

▪ Сауле Саймидин (Округ №12);

▪ Габит Тажимуратов (Округ №13);

▪ Давид Лория (Округ №14);

▪ Бауыржан Смаилов (Округ №15);

▪ Талгат Ергалиев (Округ №16);

▪ Жандос Рахмет (Округ №17).

По итогам выборов в городской маслихат наибольшее количество голосов получила партия Amanat.

▪Amanat - 12 мест (68,87%);

▪"Ак жол" - 3 места (19,96%);

▪НПК - 1 место (5,55%);

▪"Байтак" - 1 место (5,49%).

Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и против всех проголосовал 6 366 441 человек.

 
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Теги:Выборыитогимаслихаты
24.03.2023, 20:18 15266

Президент Казахстана принял председателя правления компании "Газпром"

Токаев обсудил с Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере
Президент Казахстана принял председателя правления компании "Газпром"
Фото: Акорда
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с Алексеем Миллером приоритетные направления взаимодействия в энергетической сфере.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов в газовой отрасли.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова.
 
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Теги:ТокаевГазпромвстреча
24.03.2023, 19:54 15806

В Казахстане запустят ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса

На сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру электронного правительства. Эти и другие темы рассмотрены на заседании комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что на сегодняшний день проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые планируется реализовать уже в текущем году.

Среди них оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат.

Реализация данных инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освобождение их от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях.

Вместе с тем планируется запустить цифровую очередь на получение жилья, реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн, обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.

Также был обсужден вопрос работы с данными как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан.

Премьер-министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.

На заседании был также рассмотрен ход оцифровки земельных отношений. В рамках этой работы запланирован поэтапный запуск единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), на базе которого будет реализована публичная кадастровая карта земельных ресурсов и электронная торговая площадка.

Алихан Смаилов поручил Минсельхозу пересмотреть подходы к организации процесса оцифровки сельскохозяйственных земель.

В ходе заседания также обсуждены меры по обеспечению регионов республики широкополосным доступом к интернету и технические вопросы развертывания сети 5G, а также рассмотрены подходы к цифровой трансформации госуправления на основе качественно структурированных данных.
 
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Теги:ЗапускЦифровизацияСервис
24.03.2023, 17:38 21431

Токаеву доложили о работе Международного финансового центра "Астана"   

Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра
Токаеву доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о работе Международного финансового центра "Астана" по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.


Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Глава государства отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

По итогам встречи президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Ранее Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА.
 
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Теги:ТокаевМФЦАдокладработа
24.03.2023, 11:15 29576

Президент назначил послов в Румынии и Словении

Ряд послов освобождены от должностей
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в Румынии и Словении, сообщает Акорда.

Указом главы государства Али Ерлик назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

Президент освободил от этой должности Рустемова Нурбаха.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.

Кроме того, Абибуллаев Алтай освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.
 
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Теги:Назначениепослы
24.03.2023, 08:19 34321

Президент Казахстана провел телефонный разговор с эмиром Катара

Обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах
Президент Казахстана провел телефонный разговор с эмиром Катара
Фото: Акорда
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита эмира Катара в Астану в октябре прошлого года", - говорится в сообщении.


Стороны подтвердили стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном.
 
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Теги:ПереговорыКатарКазахстан
23.03.2023, 09:00 54436

Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан  

Священный месяц, в течение которого мусульмане соблюдают пост, продлится 29 дней - до 20 апреля
Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Фото: Depositphotos
Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба президента.

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей. Наши предки с почтением называли Рамазан "султаном двенадцати месяцев", проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что на протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в Казахстане.


Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Ораза қабыл болсын!" - пожелал президент.


Священный месяц, в течение которого мусульмане соблюдают пост, продлится 29 дней - до 20 апреля. 21 апреля верующие отметят праздник Ораза айт.

Расписание времени поста и намаза в городах Казахстана можно посмотреть здесь.
 
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Теги:ТокаевПоздравлениеРамадан
21.03.2023, 20:11 94836

Глава МЧС ознакомился со строительством селезадерживающей плотины в предгорьях Алматы  

Высота селезадерживающей плотины "Аюсай" по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища - 2,3 млн куб. м
Фото: пресс-служба МЧС РК
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась плановая рабочая поездка министра по ЧС Юрия Ильина в Алматы. Юрий Ильин ознакомился со строительством селезадерживающей плотины в предгорьях города, сообщает пресс-служба МЧС.

Основной целью визита Юрия Ильина стала проверка находящегося на контроле хода строительства селезадерживающей плотины "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы.

Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища - 2,3 млн м3.

 
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Теги:ПоездкаАлматыИльин

 

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