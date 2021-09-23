В рамках празднования 20-летия Талдыкоргана в статусе областного центра сдан в эксплуатацию многоквартирный дом

ТАЛДЫКОРГАН. 22 СЕНТЯБРЯ - В честь 20-летия Талдыкоргана в статусе областного центра был сдан в эксплуатацию многоквартирный дом в микрорайоне Болашак Юго-Западного жилого района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разделить радость с новоселами и вручить ключи от новых квартир приехал аким области Амандык Баталов.

С момента обретения статуса областного центра город Талдыкорган не сходил с пути развития. Во всех отраслях замечается активный рост. Об этом свидетельствуют непрерывно строящиеся архитектурные объекты, высотные здания и дома. Следует отметить, что поддержка президента и главы государства Касым-Жомарта Токаева также позволяет нам достичь нынешнего результата", - сказал глава региона.

Отметим, что счастливыми обладателями новых квартир стали участники жилищной программы "Шанырак". Одной из них стала талдыкорганка Нургуль Нуркина.

Я стояла в очереди около 10 лет, до этого момента жила в съемной квартире. Я получила квартиру по программе "Шанырак". Этот микрорайон называется Болашак, надеюсь, и мое будущее в новой квартире будет очень счастливым", - сказала она.

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