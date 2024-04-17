В регионы ЧС направлено 48 комплексов Starlink

Терминалами оснащают в первую очередь школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности отправило в пострадавшие от паводков регионы, где объявлена чрезвычайная ситуация, 48 комплексов Starlink.





сообщении ведомства говорится, что паводковая обстановка в ряде регионов, повлекшая за собой проблемы с электроснабжением и отключением базовых станций, сказалась на работе сетей операторов сотовой связи в СКО, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской области.





Сейчас в 12 сельских населенных пунктах базовые станции работают от переносных генераторов, в резерве у мобильных операторов по всем областям находятся более 300 генераторов.





Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК направило 48 терминалов Starlink в регионы, находящиеся в зоне паводков, в соответствии с запросами областных акиматов", - сообщает ведомство.





30 терминалов отправлено в Костанайскую область;

3 терминала - в Актюбинскую область;

3 терминала - в ЗКО;

1 комплекс - в область Улытау;

6 терминалов - в Атыраускую область;

2 - в ВКО;

3 - в СКО.





Терминалами оснащают в первую очередь школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса. Также на неделе планируется направить дополнительные комплексы терминалов для параллельного подключения по всей республике.





По необходимости и в случае поступления соответствующих запросов от акиматов министерство готово отправить дополнительные терминалы", - подчеркнули в МЦРИАП.





На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.





Помимо этого, операторами сотовой связи были начислены дополнительные ресурсы к тарифным планам (40-50 мин., 40-50 СМС и 8-10 Гб на 7 дней) абонентам, находящихся в зоне паводков.





Также в акимат Актюбинской области на использование переданы 2 спутниковых телефона Thuraya. Кроме того, Astana Hub собрал более 30 инновационных решений по управлению паводками и передал их в МЧС для рассмотрения.





В частности, ARC Drones предоставляет три беспилотных дрона для эффективной доставки медицинских материалов, гуманитарной помощи, продуктов питания и других неотложных товаров в отдаленные и труднодоступные районы.





В ведомстве также рассказали, что в городе Кульсары Атырауской области здания РАГС и ГЦВП подтоплены водой.





В вышеуказанных отделах работа приостановлена в связи с объявлением чрезвычайного положения. В остальных регионах ситуация стабильная, филиалы работают в штатном режиме. В целях оперативного устранения последствий ЧС филиалом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Атырауской области проводятся работы по оценке нанесенного ущерба зданиям", - сообщили в МЦРИАП.