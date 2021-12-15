Система Orphus

В РК планируют усилить требования к информбезопасности финорганизаций

14.12.2021, 19:34 82297
В РК планируют усилить требования к информбезопасности финорганизаций
Фото: phonoteka.org
НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - Требования к информационной безопасности финансовых организаций планируют усилить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утвердить перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования информационной безопасности на финансовом рынке, в которые вносятся изменения", - говорится в проекте постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), опубликованном на портале открытые НПА

 
В требования к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов РК и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах, планируют включить понятие АСОИ.
 
АСОИ - автоматизированная система уполномоченного органа, предназначенная для обработки информации о событиях и инцидентах информационной безопасности и интегрированная с системами информационной безопасности или системами банка, организации, осуществляющими в реальном времени сбор и анализ информации о событиях в информационной инфраструктуре.
 
Помимо этого, вносятся уточнения понятий "Нарушения, сбои в информационных системах" и "Сведения о нарушениях и сбоях в информационных системах", с целью конкретизации понятий вводятся новые понятия "Администратор", "Мобильное устройство", "Ноутбук" в связи с использованием понятий "в целях совершенствования процесса обеспечения информационной безопасности".
 
Планируется внести около 200 поправок. 

Публичные обсуждения продлятся до 30 декабря 2021 года.
 

Комментарии

новости по теме

Упростить процедуру урегулирования страхового случая при ДТП предлагают в Казахстане

15.12.2021, 11:59 13546
Упростить процедуру урегулирования страхового случая при ДТП предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Депутаты мажилиса рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты палаты предлагают включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП. При ДТП и в случае отсутствия пострадавших, при взаимном согласии автовладельцев возможно оформление протокола без вызова полиции и судебного решения. Это позволит получить страховую выплату в ускоренном и упрощенном виде.
 
Также законопроектом предусматривается переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию, учитывающую историю страховых случаев страхователя, отметили в пресс-службе мажилиса. 
 
По мнению спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, гибкость системы тарифных коэффициентов могла бы стимулировать соблюдение автолюбителями правил дорожного движения. К примеру, в страховке для водителя, допустившего превышение скорости, класс страхования должен быть ниже. То есть страховка для него должна быть дороже, чем для водителя, забывшего включить габаритные огни. 
 

Можно предусмотреть такой критерий для снижения стоимости страховки? Действующая информационная система учета нарушений позволяет вести базу данных в разрезе видов нарушений, и есть ли возможность интегрироваться с единой страховой базой данных?" - адресовал вопрос спикер мажилиса представителям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и МВД. 

 
Получив утвердительный ответ о готовности и возможности доработать информационную систему, Нигматулин подчеркнул важность детальной проработки вопроса с учетом возможного вступления в силу этой нормы с 2023 года.
 
Законопроектом также предусматривается внедрение семейных (супружеских) пенсионных аннуитетов, участие компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе, расширение гарантируемых классов страхования, включая обязательное страхование работника от несчастных случаев, пенсионные аннуитеты, страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС, меры по противоборству страховому мошенничеству. 
 
Также депутаты обсудили вопросы расширения участия населения в рынке ценных бумаг, в том числе в процессах приватизации через IPO. 
 
По словам спикера мажилиса, фондовый рынок должен быть не просто местом перераспределения капитала, как это происходит сейчас, а стать одним из дополнительных источников доходов населения. 
 

Планируемая приватизация объектов квазигосударственного сектора будет способствовать участию населения в инвестировании и в конечном итоге отразится на росте доходов казахстанцев", - добавил Нигматулин. 

 
Кроме того, усиливаются меры по защите прав инвесторов на фондовом рынке. Вводится фидуциарная ответственность в отношении брокера и (или) управляющего инвестиционным портфелем за убытки, понесенные клиентом, в результате представленных инвестиционных рекомендаций. Центральный депозитарий предлагается трансформировать в региональный учётно-расчётный хаб путём расширения его функционала в части регистрации казахстанских депозитарных расписок, оказания услуг по раскрытию корпоративной информации, выполнения роли единого окна для обращения инвесторов за дивидендами и выплатами по облигациям.
 

Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных

15.12.2021, 08:31 28081
Сенаторы направили на доработку законопроект об усилении защиты животных
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Наказания за жестокое обращение с животными ужесточат. Законопроект "Об ответственном обращении с животными" сенаторы сегодня обсудили на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной целью законопроекта является правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными", - сообщили в сенате.

 
Задачей документа является усиление защиты животных от жестокого обращения, страдания и гибели, запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации, а также ряд других требований в сфере защиты домашних животных.
 
Также в ходе заседания депутаты обсуждали сопутствующие законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными". По итогам расширенного заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение палаты.
 
В последнее время в Сети все чаще стали появляться сообщения о жестокости в отношении животных. 
 
Так, в ноябре, в Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" живодер избил собаку. Спустя две недели в Алматинской области садист поджег собаку. Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности. 
 

 
Напомним, в Казахстане продолжает расти количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. В связи с этим разработан законопроект об ответственном обращении с животными. Между тем зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами.  
 

Казахстан и Финляндия обсудили перспективы военного сотрудничества

14.12.2021, 17:58 92044
Казахстан и Финляндия обсудили перспективы военного сотрудничества
Фото: ecogosfond.kz
НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - В Минобороны обсудили перспективы военного сотрудничества Казахстана и Финляндии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве обороны РК, состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова и военного атташе Финляндии в Российской Федерации по совместительству в Казахстане капитана 3 ранга Хейкки Антеро Маттила.
 

Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Необходимо отметить, что Хейкки Антеро Маттила был аккредитован в качестве военного атташе в Республике Казахстан в феврале текущего года", - сообщили в ведомстве.

 
 

Подготовлен проект постановления о республиканском бюджете на 2022-2024 годы

14.12.2021, 13:27 109918
Подготовлен проект постановления о республиканском бюджете на 2022-2024 годы
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - На публичном обсуждении до 29 декабря 2021 года находится проект постановления "О реализации закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предлагается принять к исполнению республиканский бюджет на 2022-2024 годы, в том числе на 2022 год в следующих объемах: 
 
1) доходы - 12 848 935 138 тысяч тенге, в том числе по:
 
налоговым поступлениям - 8 919 134 985 тысяч тенге;
 
неналоговым поступлениям - 286 053 324 тысячи тенге;
 
поступлениям от продажи основного капитала - 2 251 000 тысяч тенге;
 
поступлениям трансфертов - 3 641 495 829 тысяч тенге;
 
2) затраты - 15 645 414 740 тысяч тенге;
 
3) чистое бюджетное кредитование - 106 429 972 тысячи тенге, в том числе:
 
бюджетные кредиты - 263 831 891 тысяча тенге;
 
погашение бюджетных кредитов - 157 401 919 тысяч тенге;
 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 2 999 943 тысячи тенге, в том числе:
 
приобретение финансовых активов - 2 999 943 тысячи тенге;
 
5) дефицит бюджета - -2 905 909 517 тысяч тенге, или 3,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
 
6) ненефтяной дефицит бюджета - -7 043 674 017 тысяч тенге, или 8,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
 
7) финансирование дефицита бюджета - 2 905 909 517 тысяч тенге.
 
Предполагается ввести в действие постановление с 1 января 2022 года.

 

Транспортные полицейские оштрафовали авиакомпанию на 2 млн тенге

13.12.2021, 19:52 184060
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 162 иностранца, в том числе 151 граждан СНГ и 11 граждан дальнего зарубежья (статья 517 КоАП РК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За пределы республики выдворено 25 иностранцев. За нарушение законодательства по приему иностранцев и лиц без гражданства на работу к административной ответственности привлечено 36 граждан Казахстана (статья 518 КоАП РК), сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.
 
Сотрудники миграционной полиции выявили факт привлечения гражданина Узбекистана 1980 года рождения на работу, не соответствующую должности, указанной в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы. 
 
В отношении руководства одной из авиакомпаний страны транспортными полицейскими составлен административный протокол по части 2 статьи 519 КоАП РК и наложено административное взыскание в виде штрафа 700 МРП (2 041 900 тенге). 
 
Также к административной ответственности привлечен и гражданин Узбекистана, на которого составлен административный протокол и наложен штраф в размере 25 МРП. 
 

Токаев выразил соболезнования Байдену в связи с разрушительным торнадо

13.12.2021, 16:11 209998
Токаев выразил соболезнования Байдену в связи с разрушительным торнадо
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Акорда, глава Казахстана в своей телеграмме выразил соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США.
 

От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования и симпатии семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениями климата", - говорится в телеграмме Токаева.

 
Как сообщалось ранее, мощный смерч пронёсся над городом Боулинг Грин в Кентукки со скоростью около 241 километра в час.
 
Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилде с 10-тысячным населением.
 

Определены сроки реализации проекта космического комплекса "Байтерек"

13.12.2021, 11:48 236107
Определены сроки реализации проекта космического комплекса "Байтерек"
Фото: yk-news.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Итоги работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" были подведены сегодня на пленарном заседании под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления казахстанско-российского сотрудничества, касающиеся перспектив совместного использования и дальнейшего развития комплекса "Байконур", а также улучшения условий жизнедеятельности города Байконыр. 
 

Особое внимание члены межправительственной комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса "Байтерек", определен перечень мероприятий и сроки реализации", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также рассмотрены задачи рациональной эксплуатации имущества комплекса, модернизации инфраструктуры, социальной сферы. 
 
Участники заседания отдельно остановились на важности повышения экологической безопасности региона и космодрома, вопросах вывода из аренды, списания и утилизации неиспользуемых объектов комплекса. 
 
По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания МПК. 
 
В завершение встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия и наличие необходимого потенциала для успешного осуществления задач по стратегическим направлениям деятельности комплекса "Байконур".
 

Назначен вице-министр энергетики РК

13.12.2021, 10:48 239860
Назначен вице-министр энергетики РК
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Жандос Нурмаганбетов назначается на должность вице-министра энергетики РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жандос Нурмаганбетов родился в 1981 году в Жамбылской области. 
 
Окончил Карагандинский государственный университет им Е. А. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, АО "Университет КИМЭП". Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах. 
 
В 2005-2010 годы - генеральный директор АО "Кызылординская РЭК". 
 
В 2011-2013 годы - председатель правления АО НК "СПК "Кызылорда". 
 
С 2013 по 2019 годы трудился в частной компании. 
 
С 2020 года и по настоящее время занимал должность Управляющего директора по стратегии и развитию АО KEGOC.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов