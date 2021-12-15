В РК планируют усилить требования к информбезопасности финорганизаций

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Депутаты мажилиса рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты палаты предлагают включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП. При ДТП и в случае отсутствия пострадавших, при взаимном согласии автовладельцев возможно оформление протокола без вызова полиции и судебного решения. Это позволит получить страховую выплату в ускоренном и упрощенном виде.

Также законопроектом предусматривается переход на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию, учитывающую историю страховых случаев страхователя, отметили в пресс-службе мажилиса.

По мнению спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, гибкость системы тарифных коэффициентов могла бы стимулировать соблюдение автолюбителями правил дорожного движения. К примеру, в страховке для водителя, допустившего превышение скорости, класс страхования должен быть ниже. То есть страховка для него должна быть дороже, чем для водителя, забывшего включить габаритные огни.

Можно предусмотреть такой критерий для снижения стоимости страховки? Действующая информационная система учета нарушений позволяет вести базу данных в разрезе видов нарушений, и есть ли возможность интегрироваться с единой страховой базой данных?" - адресовал вопрос спикер мажилиса представителям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и МВД.

Получив утвердительный ответ о готовности и возможности доработать информационную систему, Нигматулин подчеркнул важность детальной проработки вопроса с учетом возможного вступления в силу этой нормы с 2023 года.

Законопроектом также предусматривается внедрение семейных (супружеских) пенсионных аннуитетов, участие компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе, расширение гарантируемых классов страхования, включая обязательное страхование работника от несчастных случаев, пенсионные аннуитеты, страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС, меры по противоборству страховому мошенничеству.

Также депутаты обсудили вопросы расширения участия населения в рынке ценных бумаг, в том числе в процессах приватизации через IPO.

По словам спикера мажилиса, фондовый рынок должен быть не просто местом перераспределения капитала, как это происходит сейчас, а стать одним из дополнительных источников доходов населения.

Планируемая приватизация объектов квазигосударственного сектора будет способствовать участию населения в инвестировании и в конечном итоге отразится на росте доходов казахстанцев", - добавил Нигматулин.

Кроме того, усиливаются меры по защите прав инвесторов на фондовом рынке. Вводится фидуциарная ответственность в отношении брокера и (или) управляющего инвестиционным портфелем за убытки, понесенные клиентом, в результате представленных инвестиционных рекомендаций. Центральный депозитарий предлагается трансформировать в региональный учётно-расчётный хаб путём расширения его функционала в части регистрации казахстанских депозитарных расписок, оказания услуг по раскрытию корпоративной информации, выполнения роли единого окна для обращения инвесторов за дивидендами и выплатами по облигациям.