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В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего

01.07.2022, 18:37 9731
В РК утверждены правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего разработаны в соответствии со статьей 51 закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, в соответствии с правилами выплата единовременной денежной компенсации производится военнослужащему, военнообязанному, призванному на воинские сборы, или лицам, имеющим право на ее получение, в случаях:
 
1) гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения воинской службы, военнообязанного, призванного на воинские сборы, либо после увольнения с воинской службы, окончания воинских сборов, в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, прохождения воинских сборов;
 
2) установления военнослужащему или военнообязанному инвалидности в период прохождения им воинской службы, нахождения на воинских сборах или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, окончания воинских сборов;
 
3) получения военнослужащим или военнообязанным при исполнении обязанностей воинской службы, на воинских сборах тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности или легкого увечья.
 
Выплата компенсации военнослужащему, военнообязанному или лицу, имеющему право на ее получение, осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами.
 
С полным текстом приложения к постановлению правительства можно ознакомиться по ссылке.
 

новости по теме

Глава государства внес изменения в закон по вопросам противодействия отмыванию доходов

01.07.2022, 19:32 8566
Глава государства внес изменения в закон по вопросам противодействия отмыванию доходов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в закон, касающиеся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 

Вступил в силу институт специального права для регулирования монопольных операторов

01.07.2022, 17:54 10536
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - 1 июля 2022 года вступили в силу нормы Предпринимательского кодекса, регламентирующие понятие и принципы института специального права, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эти нормы дополняют и совершенствуют механизм государственной монополии, сообщает пресс-служба АЗРК.
 
Субъектом специального права может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном правительством страны. 
 
В реализацию указанной нормы Агентством по защите и развитию конкуренции разработан правовой акт, регламентирующий порядок определения юридических лиц субъектами специального права. Документ утвержден постановлением правительства РК от 30 июня 2022 года № 453.
 
На сегодня 18 операторов, установленных в ходе проведенного антимонопольным органом анализа, подлежат регулированию и будут включены в реестр субъектов государственной монополии, специального права.
 
Регулирование субъектов, наделенных специальными правами, будет осуществляться на следующих принципах:
 
  1. ценовое регулирование уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом;
  2. запрет на участие в других юридических лицах;
  3. запрет на иную деятельность;
  4. возмещение упущенной выгоды бизнесу, чья деятельность затронута в связи с ведением специального права;
  5. отлагательный период на полгода для подготовки участников рынка.
 

Минобороны РК разработало инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим

01.07.2022, 17:09 10996
Минобороны РК разработало инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство обороны РК разработало инструкцию по организации исчисления выслуги лет военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Даже незначительные ошибки в исчислении выслуги лет могут привести к лишению военнослужащего права на пенсию, или снижению размера пенсии, либо к незаконному расходованию бюджетных средств. Инструкция детализирует порядок исчисления выслуги лет военнослужащим с учетом специфики деятельности Вооруженных сил РК", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Инструкция детализирует следующий порядок исчисления выслуги лет:
 
формирование личных дел военнослужащих, укомплектование их необходимыми документами;
 
сроки направления личных дел в центр пенсионного обеспечения МО РК, сроки и порядок рассмотрения;
 
утверждение установленных форм расчета выслуги лет с учетом льготного исчисления и трудового стажа;
 
исчисление льготной выслуги на летной работе в авиации, прыжков с парашютом, службы в высокогорных местностях, участие в боевых действиях, миротворческих миссиях и т.д.;
 
подтверждение прохождения службы военнослужащим.
 

Инструкция обеспечивает качественное и достоверное исчисление выслуги лет военнослужащих для определения их права на пенсионные выплаты, а также сокращение сроков направления в центр личных дел и их рассмотрения. Кроме того, уменьшает количество возвратов недооформленных личных дел военнослужащих, направленных для исчисления выслуги лет",- сообщили в Минобороны. 

 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.
 

Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК

01.07.2022, 15:56 12386
Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство сельского хозяйства РК своим приказом изменило правила организации и проведения торгов по продаже земельных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами:
 
  • формирование и утверждение местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа перечня земельных участков, выставляемых на торги;
  • поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.

В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждал продавец.
 
Предложение осуществляется в следующем порядке:
 
  • подача предложения в геосервисе;
  • внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
  • подписание предложения.
 
Для регистрации в геосервисе необходимо указать следующие данные: 
 
  • для физических лиц: индивидуальный идентификационный номера, фамилию, имя и отчество;
  • для юридических лиц: бизнес-идентификационный номер, полное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество первого руководителя;
  • контактные данные (почтовый и электронный адреса, телефон).
 
В новых правилах исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.
 
Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года.
 

Токаев принял митрополита Александра

01.07.2022, 13:05 13941
Токаев принял митрополита Александра
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей", - сообщает пресс-служба Акорды

 
Кроме того, глава государства сообщил, что в сентябре состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. 
 
Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что участие в форуме патриарха Кирилла придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.
 

Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ и электроэнергетики

01.07.2022, 08:23 16841
Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ и электроэнергетики
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки направлены на уточнение функций и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, а также определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК и регламентацию ее основных видов деятельности.   

Кроме того, изменения предусматривают продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) до 1 июля 2023 года. 
 

В Актобе прошли учебно-методические сборы по организации территориальной обороны

30.06.2022, 22:07 21846
Фото: МО РК
АКТОБЕ. 30 ИЮНЯ - Трехдневные учебно-методические сборы были организованы на базе бригады территориальной обороны Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В них приняли участие начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовыми войсками, командиры бригад теробороны, представители местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Мероприятие нацелено на повышение качества подготовки системы территориальной обороны к ее развертыванию при возникновении различных кризисных ситуаций.
 

С принятием в 2015 году указа главы государства об интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности страны учебно-методические сборы со специалистами территориальной обороны проводятся во второй раз. При этом впервые в мероприятии приняли участие помощники акимов по вопросам военной безопасности и обороны областей и городов, а также начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовых войск", - отметил заместитель начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил полковник Бауыржан Саконов.

 
В ходе сборов были проведены занятия по вопросам развертывания, слаженности и взаимодействия сил и средств территориальной обороны. Рассмотрен проект правил применения территориальных войск, проверен уровень профессиональной подготовки участников сборов.
 
Таким образом, участники сборов повысили знания и практические навыки организации планирования и подготовки территориальной обороны, развертывания, слаживания частей и подразделений, управления ими в ходе выполнения учебно-боевых задач.
 

Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2

30.06.2022, 18:14 23381
Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - 17 июня антимонопольный департамент по Алматы открыл расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в части установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отношении АО "Кселл": в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО "Казахтелеком" (более 35%), в состав которого входят АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", сообщает пресс-служба АЗРК.
 
АО "Кселл" за анализируемый период установило максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге).
 
К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге.
 
Расследование в отношении АО "Кселл" открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.
 
В отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис": по итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по сравнению с остальными операторами связи. Операторы связи в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО "Казахтелеком": ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл" по сравнению с ТОО "КаР-Тел". Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл".
 
Открыто расследование в отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.
 

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