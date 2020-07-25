Сатпаев. 24 июля. Kazakhstan Today - В Сатпаев выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 23 июля, в 21.00, в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтёры, ребёнок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Подозреваемый в похищении задержан

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись. В Сатпаев выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек", - сообщили в акимате региона.

Как отметили в акимате, правоохранительные органы прикладывают все силы для справедливого и честного расследования по этой ситуации.

Просим население не поддаваться провокациям", - добавили в ведомстве.

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