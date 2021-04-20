В села Акмолинской области привлечено 5 тысяч молодых специалистов

КОКШЕТАУ. 19 АПРЕЛЯ - За период реализации проекта "С дипломом - в село", в сельские населенные пункты области для работы прибыло более пяти тысяч выпускников вузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает управление внутренней политики области, проект реализуется в нескольких направлениях. В частности, оказываются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса.

По информации управления экономики и бюджетного планирования, на селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи. Из 5 тысяч специалистов, 2801 - получили кредит для получения жилья. На начало года в очереди на получение подъемного пособия стоят 1275 специалистов.

В бюджете предусмотрены средства на выплату подъемного пособия 616 и кредитов 339 специалистам. До 1 апреля 87 специалистам выплачены подъемные пособия", - отметила заместитель руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Фариза Байманова.

Одним из получателей мер социальной поддержки молодых специалистов на селе является Самат Исламов. Молодой врач работает в дружном коллективе, хоть и в достаточно сложной сфере - в самый пик пандемии Самат Миндибаевич трудился в провизорном стационаре, имеет множество благодарных пациентов.

В 2019 году я окончил медицинский университет "Астана". После прибыл на работу в Зерендинский район, где устроился врачом в Зерендинскую районную больницу. В 2020 году получил подъемные, а также кредит на сумму свыше 4 миллионов тенге, на которые приобрел дом в селе Зеренда недалеко от места работы, где проживаю со своей семьей", - рассказал молодой врач.

К слову, с начала реализации проекта "С дипломом в село" объем бюджетных кредитов на приобретение жилья увеличился почти в два с половиной раза. Увеличился и размер единовременного подъемного пособия. Внесены корректировки и в перечень специальностей, которые могут участвовать в проекте. С октября прошлого года госслужащие получили возможность воспользоваться программой.

Напомним, проект "С дипломом в село" начал свой старт с 2009 года. Его задача - развитие кадров, повышение уровня предоставления услуг, путем привлечения квалифицированных специалистов в сельские населенные пункты. Для того, чтобы получить социальную поддержку необходимо проработать в селе не менее трех лет.

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