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В селе Каражар Акмолинской области сохраняется угроза подтопления 15 строящихся домов

12.04.2019, 14:01 5590
Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер рассказал о паводковой обстановке в республике, передает Kazakhstan Today.
 
По его данным, за прошедшие сутки на территории республики подтоплений жилых домов, а также переливов через автомобильные дороги не зарегистрировано. 
 
В Астраханском районе Акмолинской области уровень воды в реке Колутон снизился за сутки с 3,77 метра до 3,62 метра (критический 3,48 метра). В селе Старый Колутон, где насчитывается 715 человек и 240 домов, с оставшихся восьми подтопленных придворовых территорий вода ушла. На подступах к жилым домам выложены барьеры из мешкотары. 
 
В пристоличном Целиноградском районе Акмолинской области остается на контроле подтопление 14 новых, не принятых в эксплуатацию скважин вследствие разлива реки Нуры. Скважины осуществляют забор воды на насосную станцию и состоят на балансе предприятия "Косшы коммуналдык кызметі" села Косшы (уровень воды - около 1 метра). 
 
Сохраняется угроза подтопления 15 нежилых строящихся домов села Каражар, где насчитывается 5000 жителей и 650 домов. Проведены работы по укреплению земляного вала от паводковых вод системы лиманного орошения "Алва". Имеется насыпной вал протяженностью 1 500 метров и высотой 1-1,5 метра, дополнительно возводится насыпной вал длиной 465 метров и высотой 1-1,5 метра, уложено 800 мешков.
 
В Атбасарском районе той же области уровень воды на реке Жабай города Атбасара уменьшился с 2,85 метра до 2,30 метра. Критический уровень - 3,45 метра. Проводится мониторинг вдоль русла реки. 
 
В Восточно-Казахстанской области подтопленными грунтовыми водами остаются три частных жилых дома и 29 дворовых территорий в селе Бескарагай Бескарагайского района. Откачано 467 тыс. кубометров воды. 
 
По данным пресс-службы КЧС, с начала паводкового периода (с 15 марта по 12 апреля) в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ по республике (в Акмолинской, Карагандинской областях, СКО, ВКО) задействовано 754 человека, 215 единиц техники, 37 мотопомп и 14 плавсредств ДЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов, привлеченных организаций. 
 
В указанных регионах на опасных участках дополнительно возведено более 9 тыс. метров временных дамб, набрано и уложено более 65 тыс. штук мешкотары с инертным материалом, откачано более 1,6 млн кубометров воды.
 

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