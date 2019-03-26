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В селе Коянды Акмолинской области поэтапно решается вопрос обеспечения питьевой водой

21.12.2018, 15:06 10882
Кокшетау. 21 декабря. Kazakhstan Today - В селе Коянды Акмолинской области поэтапно решается вопрос обеспечения питьевой водой, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в управлении внутренней политики Акмолинской области, Целиноградский район расположен в степи. На его территории много рек и озер, есть и подземные бассейны. До какого-то времени у его жителей проблем с водой не было - здесь функционировала построенная во время целинной эпопеи система водоснабжения. Но когда в ставший пристоличным регион хлынул поток новоселов, стали строиться новые дома и предприятия, объемы потребления воды выросли в разы. Трубы, проложенные 40-50 лет назад не выдерживали нагрузки, да и источники воды поисчерпались. Однако, благодаря принятым и реализуемым специальным программам по улучшению водоснабжения "Сапалы су", "Ак булак" и другим, положение стало выправляться.

В частности, в селе Коянды система водоснабжения и блочно-модульная станция обеспечивают питьевой водой пока половину жителей. Водоснабжение остальной части села, а это около 2000 домов, относится ко второй очереди строительства разводящих сетей водоснабжения. Полное обеспечение села водой было бы возможным, если бы не стихийная застройка села, из-за узаконенности которой был скорректирован генеральный план развития села", - проинформировали в акимате Целиноградского района.


По информации УВП, теперь с учетом официальной численности населения в планах местного акимата разработать проект сетей водоснабжения второй очереди в 2019 году. Соответственно, после получения заключения госэкспертизы и утверждения суммы проекта начнется его строительство.

Кроме того, на сегодняшний день в селе проводятся работы по разведке месторождения запасов воды.

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