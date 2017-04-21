В Северном Казахстане будет дана правовая оценка по каждому случаю подтопления

Петропавловск. 21 апреля. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций Северо-Казахстанской области глава региона Кумар Аксакалов проинформировал представителей СМИ о сложившейся паводковой ситуации, сообщила пресс-служба акима региона.

Аким области взял на личный контроль паводковую ситуацию в регионе и пообещал ежедневно информировать об этом журналистов. Отвечая на вопросы представителей масс-медиа, он сказал, что после паводкового сезона будет проведён анализ по исследованию причины затопления того или иного населенного пункта, передает Kazakhstan Today.

"Мы намерены эту работу проводить, будем анализировать каждый случай. По каждому случаю будет дана оценка, в том числе и правовая. Люди, которые допустили это в силу должностных обязанностей, кто должен был что сделать - каждый факт будет изучаться и люди, которые не сделали то, что должны были - они будут наказаны", - резюмировал Аксакалов.

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