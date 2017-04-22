В Северном Казахстане разыскали распространителей слухов о ситуации с питьевой водой

Петропавловск. 21 апреля. Kazakhstan Today - На площадке Региональной службы коммуникаций Северо-Казахстанской области состоялся очередной брифинг с участием акима региона Кумара Аксакалова. Он проинформировал, что на трассах региона проводится масштабная работа в целях предотвращения перелива через дороги и недопущения разрушений. Проводится отсыпка грунта на обочину на автотрассе республиканского значения Астана - Петропавловск в районе села Рублевка, сообщает пресс-служба акима региона.

"На дороге вокруг Петропавловска, я там вчера был, в районе Речпорта, мы там поднимаем дорогу протяженностью 2,5 километра. Вдоль 2-этажных жилых домов в поселке Кожзавод также производится отсыпка заниженных участков старой защитной дамбы, для того чтобы защитить данный поселок", - сказал Аксакалов, передает Kazakhstan Today.

Аким области отметил, что работы на этих участках проводятся с целью защиты 5280 жителей села Подгоры и 3724 жителей Кожзавода. Также ожидается затопление дачного Заречного поселка.

В Петропавловске с целью создания благоприятных условий для эвакуации населения этих районов в школах №№12, 13, 14 подготовили все условия для нахождения людей во время паводка. Заготовлено необходимое количество постельных принадлежностей, продуктов питания, медицинской помощи. Кроме этого, составлен список и взяты на контроль все люди преклонного возраста, беременные женщины, инвалиды, дети до 1 года. В целях защиты насосной станции была укреплена станция первого подъема.

"Хочу сказать о том, что мы нашли людей, которые распространяли ложную информацию. Сейчас проводится уголовное расследование. Еще раз хочу предупредить всех о том, что эти действия попадают под статью уголовного преследования. Необходимое количество воды у нас имеется, как мы вчера и говорили. В случае необходимости 70 водовозов у нас готовы. Механизм отработаем, где какой водовоз в какой район города будет заезжать", - отметил глава региона.

В акимате отметили, что на данный момент запас чистой питьевой воды в Петропавловске составляет 16 тыс. кубических метров, сырой - 11 тыс. кубических метров.

Кроме этого, глава региона рассказал на брифинге о паводковой ситуации на территории Северо-Казахстанской области. На данный момент уровень воды в Сергеевском водохранилище снизился на 59 сантиметров. Вода идет по реке Есиль, а также ожидается прохождение пика у села Покровка.

Как проинформировал Аксакалов, сегодня утром уровень воды поднялся на 14 метров 24 сантиметра и превысил максимальный уровень за весь период наблюдения на 189 сантиметров. 23-24 апреля ожидается пик прохождения уровня воды у села Новоникольское Кызылжарского района. К выходу в пойму реки в районе Петропавловска вода должна подойти 22-24 апреля. Подъем уровня воды будет продолжаться до 29 апреля. Вместе с тем аким области озвучил проблемы, которые принесла большая вода.

"Вчера, в 13.30, на Сергеевском водохранилище произошло частичное обрушение смотровой площадки гидроузла. Это я сам специально вам говорю, чтобы из моих уст это было услышано. Чтобы не было каких-то инсинуаций на эту тему. Данный участок у нас огорожен и охраняется сотрудниками специализированной службы охраны района Шал акына", - сообщил аким области. Он подчеркнул, что данное обрушение не влияет на состояние ГТС.

Как сообщалось ранее, на Сергеевском водохранилище в СКО из-за размыва обрушилась смотровая площадка. Видео разрушения опубликовали пользователи соцсетей.

"Произошел обвал Смотровой площадки на Сергеевском водохранилище. В результате высокого уровня воды произошел смыв мягкого грунта. Такое наблюдаем впервые за почти 50 лет эксплуатации. Планировалось провести работы по укреплению основания смотровой площадки после прохождения паводка", - говорится в комментарии к видео в "Одноклассниках" сообщества "Петропавловск".

Ранее в ДЧС региона сообщили, что обрушение смотровой площадки никак не повлияет на работу водохранилища.

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