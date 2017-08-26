Петропавловск. 26 августа. Kazakhstan Today - В областном маслихате Петропавловска депутатская фракция партии "Нур Отан" обсудила ход реализации программ развития продуктивной занятости, массового предпринимательства и госпрограммы развития здравоохранения "Денсаулык", передает корреспондент агентства.

По информации управления координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области, с начала этого года для участия в программе продуктивной занятости и массового предпринимательства обратились более 12 тысяч человек, почти все они были включены в состав участников программы.

Как отметил заместитель руководителя управления Ринат Ельжасов, с целью увеличения технических кадров в рамках программы прошли профессиональное обучение 658 жителей региона. Организовано трудоустройство около 10 тысяч человек, свыше половины из них на постоянные рабочие места. Особая работа проводится по приему переселенцев. С начала года в область прибыли 119 семей из других регионов.

"На сегодняшний день в регион прибыло 515 человек из других областей Казахстана. Большинство переселенцев переехали из Южно-Казахстанской области - 70 семей. 27 семей - из Жамбылской, 11 - из Алматинской, 9 - из Кызылординской и 2 семьи - из Мангистауской области. В рамках программы переселенцам оплачивается аренда жилья и проводится работа по трудоустройству. Вместе с потенциальными работодателями в южных регионах страны проводятся ярмарки вакансий и информационно-разъяснительная работа", - подчеркнул Ельжасов.

Также на заседании была заслушана информация о реализации в области программы "Денсаулык". Один из проблемных вопросов - дефицит врачей.

Руководитель отдела управления здравоохранения Жумабек Елеусизов проинформировал, что в регионе не хватает 274 врачей, в том числе 206 узких специалистов.

"Для решения этой проблемы необходима гарантия социального обеспечения молодых врачей. Сейчас мы проводим ярмарки вакансий с участием медучреждений, на них заключили 87 договоров. В сельской местности для молодых специалистов предоставляется обязательный социальный пакет в размере 270 МРП из республиканского и местного бюджета, также выделяется льготный кредит в размере 630 МРП для приобретения жилья. В Петропавловске для врачей проблема жилья решается путем совместной оплаты арендного жилья специалистом и работодателем", - пояснил Елеусизов.

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