12.04.2025, 11:59 45116
В Шымкенте прекращено производство по делу о завышении стоимости работ в этнопарке
Стоимость работ была завышена на 230 млн тенге
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Шымкент. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ДЭР по Шымкенту на основании заключения частного специалиста незаконно начато досудебное производство в отношении должностных лиц акимата и ТОО "Жасыл-Жер" по факту хищения бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Из заключения следует, что объем работ по содержанию и обслуживанию территории этнопарка "Кенбаба" был необоснованно включен в сметную стоимость, в результате этого стоимость работ была завышена на 230 млн тенге.
Вместе с тем в рамках уголовного дела орган досудебного расследования провел обыски и другие следственные действия, что привело к вовлечению в орбиту уголовного преследования субъектов бизнеса, тем самым нарушило нормальное функционирование деятельности предприятия. По результатам изучения прокуратурой города уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении надзорного органа.
В отношении виновных должностных лиц приняты меры прокурорского надзора.
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11.04.2025, 21:00 74696
В Казахстане ожидается рост добычи газа
Планируется строительство четырех новых ГПЗ
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приступает к реализации стратегических инициатив, направленных на существенное укрепление газовой отрасли. О планах по строительству четырех новых газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), расширению магистральной инфраструктуры и конкретных шагах по развитию нефтегазохимии рассказал вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов на международной конференции Energy Trends: Gas & Petrochemicals, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Эти шаги являются частью комплексной стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны, удовлетворению растущего внутреннего спроса на газ и созданию базы для высокотехнологичной газохимической промышленности.
По словам вице-министра, ожидается рост добычи сырого газа: с 59 млрд кубометров в 2024 году до 62,8 млрд кубометров уже в 2025 году. Этому способствуют как работа действующих месторождений-гигантов (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), так и ввод новых, таких как Рожковское, Анабай и Урихтау.
Наша цель - довести добычу газа до 74 млрд кубометров к 2030 году. Но ключевая задача - максимально эффективно перерабатывать газ внутри страны для обеспечения наших граждан и промышленности, а также для создания сырьевой базы газохимии", - подчеркнул вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
В 2024 году 79% произведенного товарного газа было поставлено на внутренний рынок, что подтверждает приоритет обеспечения отечественных потребителей.
Планируется строительство четырех новых ГПЗ: две очереди завода на Кашагане, завод на Карачаганаке и новый КазГПЗ в Жанаозене.
Особое внимание уделяется развитию нефтегазохимии. Прорабатываются крупные проекты по производству карбамида, аммиака, метанола, а также алкилата и полипропилена на базе сжиженного нефтяного газа (СНГ). Реализация только анонсированных нефтегазохимических проектов позволит привлечь значительные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест.
Развитие газовой отрасли - это комплексная задача. Строительство ГПЗ и газопроводов идет рука об руку с газификацией населенных пунктов и созданием новых производств в нефтегазохимии", - отметил Алибек Жамауов.
По его словам, все эти направления формируют единую стратегию, которая будет закреплена в разрабатываемом комплексном плане развития газовой отрасли на 2025-2029 годы. Реализация планов привлечет в сектор более $25 миллиардов инвестиций до 2029 года и создаст тысячи новых рабочих мест, внося существенный вклад в диверсификацию экономики.
Параллельно будет развиваться газотранспортная система, включая планы по строительству второй нитки МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент, МГ Актобе - Костанай и МГ Талдыкорган - Ушарал. Продолжится газификация регионов (текущий уровень - 62,4%).
11.04.2025, 20:46 75581
Казахстанские суды приняли рекордное число исков о защите прав потребителей
В суды первой инстанции поступило 768 обращений
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам I квартала в суды первой инстанции поступило 768 обращений, что на 20% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Настолько высокий уровень наблюдается впервые как минимум за 10 лет, приводит данные КПСиСУ ГП РК.
Статистика свидетельствует: со временем население все чаще обращается в суды, чтобы отстоять свои потребительские права. С 2016 по 2025 год в январе-марте количество поданных исков снижалось всего лишь трижды (г/г). Последний такой случай произошел в 2024-м. Но тогда показатель потерял немного, 4%. В то же время интересно заметить, что довольно часто жалобы потребителей имеют отношение к сферам торговли и услуг (41% поступивших в суды обращений в I квартале). И совсем редко - к сфере медицины (2%)", - сообщили в Первом кредитном бюро.
Значительная часть исков по-прежнему не доходит до реального рассмотрения. Например, в отдельно взятом 2024 году суды вернули заявителям треть поданных обращений.
Вероятно, в основном такие иски возвращают по причине несоблюдения четырехступенчатого алгоритма. Согласно закону, прежде чем обратиться в суд, потребитель должен последовательно пройти три этапа урегулирования конфликта (предприниматель-медиатор-государственный орган) и не добиться успеха ни на одном из них. Власти планируют упростить эту процедуру и сделать ее двухступенчатой - соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в мажилисе", - сообщили в ПКБ.
Отмечается, что шансы на удовлетворение потребительского иска, если он все же был принят на рассмотрение судом, довольно высоки. В частности, по итогам января-марта в пользу истцов разрешилось 83% подобных дел - 264 из 319. По вынесенным решениям подлежит к взысканию 457,4 млн тенге.
11.04.2025, 15:02 89006
Последствия глобальной торговой войны затронут все страны - Токаев
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью города Шымкента прокомментировал нестабильность на международных рынках, сообщает Акорда.
Токаев отметил, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны.
Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет. В то же время мы приветствуем рациональное решение президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры. Эксперты предупреждают, что введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов. В начале недели все ключевые индексы находились на минимальных значениях, а нефть опускалась ниже 60 долларов за баррель. Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок. Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют", - сказал глава государства.
Он обратил внимание, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. И речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики, с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений.
Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски. Как бы трудно ни было, Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации. Мы продолжим реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях. И, разумеется, государство будет выполнять свои социальные обязательства", - заверил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению президента, необходимо максимально адаптироваться к глобальной ситуации - тщательно продумывать каждый шаг и принимать взвешенные решения. Важно защитить экономику страны от различных вызовов.
Правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы, надо действовать эффективно и решительно. Казахстан располагает большими возможностями. Рост валового внутреннего продукта за январь-март составил 5,8%. Несомненно, это очень хороший показатель, особенно в столь непростые времена", - высказался президент.
При этом он отметил, что национальная экономика развивается в первую очередь за счет таких отраслей, как транспорт, строительство, промышленность и торговля, что является значимым достижением.
На случай обострения мирового кризиса мы сможем воспользоваться средствами Национального фонда и золотовалютными резервами. Уверен, в нынешних условиях отечественные предприниматели проявят исключительную активность и ответственность, потому что именно они способны, невзирая ни на какие сложности, самоотверженно трудиться. Настало время сосредоточиться не на словах, а на конкретных действиях. Нам нужно сплотиться и работать с полной самоотдачей", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как ответственный член международного сообщества остается твердо привержен принципам открытой торговли и свободного передвижения товаров и услуг.
Наша страна выстраивает отношения со всеми партнерами на основе взаимного доверия, открытого диалога и учета интересов друг друга. Торговля - движущая сила прогресса, которая способствует процветанию не только отдельных стран, но и целых регионов. Казахстан расположен на пересечении ключевых торговых маршрутов, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Можно сказать, что это не просто специфика географического положения, но и наша историческая миссия. Мы должны рационально использовать это стратегическое преимущество, предопределенное судьбой. Именно поэтому Казахстан активно вовлечен в реализацию важнейших международных транспортно-логистических проектов. Наша цель ясна. Мы продолжим укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба (...) Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы в нашем окружении царили мир и стабильность", - подчеркнул президент.
11.04.2025, 13:56 92931
Маждай Ахметов назначен гендиректором ПНХЗ
Фото: КазМунайГаз
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Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Маждай Ахметов назначен генеральным директором Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
Нового генерального директора коллективу предприятия представил председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.
Ахметов работает на ПНХЗ с 2010 года.
В частности, с 2021 по 2022 годы работал начальником производства светлых нефтепродуктов, затем до 2024 года занимал должность начальника технического отдела, главного технолога департамента по производству.
С октября 2024 года по январь 2025-го исполнял обязанности заместителя генерального директора по производству, главного инженера.
Глава КМГ дал Ахметову ряд поручений по стабильной и бесперебойной работе ПНХЗ.
Полномочия предыдущего генерального директора ТОО "ПНХЗ" Куаныша Бишимова прекращены.
Ранее был назначен новый гендиректор Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Им стал Галымжан Жусанбаев.
11.04.2025, 12:27 96566
Воздушная гавань за 24 млрд тенге: Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента Дополнено
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент осмотрел новый терминал аэропорта города, сообщает пресс-служба главы государства.
Объект построен во исполнение поручения президента по развитию города. Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.
Ранее алматинцев удивила стоимость реконструкции театра имени Наталии Сац. Ерболат Досаев рассказал, что проект по реконструкции театра имени Наталии Сац и пристройки к нему начался в марте текущего года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 млрд тенге, а окончание работ запланировано на июнь 2026 года.
Дополнено 11.04.2025, 12.45
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент посетил современный торгово-логистический центр, сообщает пресс-служба главы государства.
Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций. Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 11.04.2025, 13.22
Глава государства побывал на выставке сельскохозяйственной продукции, сообщает Акорда.
Сейчас в Шымкенте успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов", - говорится в сообщении.
Дополнено 11.04.2025, 17.05
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил индустриальную зону "Тассай", сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали об индустриальной зоне, на территории которой действуют 33 предприятия с общим объемом инвестиций 44,5 млрд тенге. Также глава государства осмотрел выставку продукции легкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.
11.04.2025, 11:06 101016
Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты населения РК
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.
Акмади Сарбасов родился 4 октября 1977 год в Западно-Казахстанской области. В 1999 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "политология", в 2001 году Евразийский гуманитарный университет по специальности "юрист", в 2013 году Центрально-Казахстанскую академию по специальности "менеджмент".
С апреля 2019 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения занимал с 4 июня 2020 года.
11.04.2025, 11:03 101076
Пик половодья пройден на трех водохранилищах страны
Фото: Минводы РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Продолжается сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По состоянию на 11 апреля ситуация такова:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 109,72 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 55,07 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 16,99 кубометра в секунду.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 499 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 273 кубометра в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 1500 кубометров воды в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10,2 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду.
- Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 157,4 кубометра воды в секунду.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 705,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 1108,6 кубометра воды в секунду.
Напомним, в Казахстане при поддержке ИБР построят четыре новых водохранилища.
Ранее в Акмолинской области пять населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения из-за паводков.
11.04.2025, 08:50 78351
Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках II заседания координационного совета партнеров по развитию водного сектора министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с и.о. главы регионального представительства Исламского банка развития в Казахстане Али Ханом и постоянным представителем Программы развития ООН в РК Катаржиной Вавьернией. Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", сообщили в пресс-службе министерства.
Проектом предусмотрено строительство четырех новых и реконструкция четырех действующих водохранилищ, реконструкция и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетісу и в городе Астане.
Также предусмотрено выделение гранта Исламского банка развития Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства на изучение водных и речных бассейнов страны, оценка внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия "Казводхоз".
В данный момент ведется разработка всех необходимых документов и их согласование с другими государственными органами.
За небольшой срок в рамках координационного совета была проделана большая работа. Инвестиции Исламского банка развития помогут усовершенствовать водную инфраструктуру Казахстана. Также мы намерены продолжать активное сотрудничество с Программой развития ООН для привлечения новых партнеров к проектам по развитию водной отрасли страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?