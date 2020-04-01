В Шымкенте снижены тарифы на услуги по подаче воды и электроэнергии

Шымкент. 31 марта. Kazakhstan Today - В Шымкенте снижены тарифы на услуги ГКП "Шымкент сушар", ГКП "Онтустік Энергосервис" и ТОО "Казыгурт жолы", передает Kazakhstan Today.

В связи с истечением срока действия тарифов, утвержденных в упрощенном порядке, департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту согласно пункту 3 статьи 15 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" с 1 апреля 2020 года снижены тарифы следующим субъектам естественных монополий: ГКП "Шымкент сушар" на услугу подачи воды по каналам с 449,48 до 376,59 тенге/1000 кубометров, или на 16,2%; ГКП "Онтустік Энергосервис" на услугу передачи по передаче электрической энергии с 3,16 до 1,81 тенге/кВт час или на 42,7%", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Кроме того, снижены тарифы ТОО "Казыгурт жолы" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава со 181,23 до 164,88 тенге/вагон-км или на 9% и по маневровым работам с 5056,64 до 4600,43 тенге/вагон-час, или на 9%.

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