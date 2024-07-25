В "СК-Фармации" прокомментировали итоги проверки Антикора

По результатам анализа была разработана дорожная карта

Рассказать друзьям

Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В I квартале 2024 года Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции провело внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация", сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация".





Единый дистрибьютор сообщил, что проведенный внешний анализ являлся совместным мероприятием Агентства по противодействию коррупции и ТОО "СК-Фармация", в ходе которого выработаны рекомендации по улучшению антикоррупционных мер. Анализ охватил деятельность единого дистрибьютора за 2020-2023 годы. В ходе проверки обнаружены коррупционные риски, затрагивающие лекарственное обеспечение и развитие фармацевтической отрасли.





По результатам анализа была разработана дорожная карта, направленная на решение выявленных недостатков.





В частности, разрабатывается ряд предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты для предотвращения картельных соглашений среди поставщиков лекарственных средств и медицинской техники.





Кроме того, при отсутствии шагов на аукционе единым дистрибьютором направлялись обращения в правоохранительные и антимонопольные органы для проверки возможных антиконкурентных действий.





В целях увеличения прямых договоров с производителями единый дистрибьютор пересматривает механизмы закупа на улучшение этого процесса, это в свою очередь поспособствует снижению цен на лекарственные средства из-за отсутствия посредников.





Единый дистрибьютор при закупе отечественной продукции осуществляет проверку на наличие сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения СТ-KZ и индустриального сертификата.





С целью повышения уровня локализации отечественного фармацевтического производства единым дистрибьютором направлен ряд предложений в соответствующий уполномоченный орган по увеличению и росту доли казахстанского содержания.





Для исключения коррупционных рисков, связанных с трудоустройством, единым дистрибьютором создан кадровый комитет, который будет коллегиально принимать решения по вопросам планирования внутренних кадровых назначений, повышения размера заработной платы работников, выплаты единовременной премии за достижения в работе и другим вопросам кадровой политики.





Кроме того, по результатам проверки в отношении руководителя службы управления персоналом ТОО "СК-Фармация" применено дисциплинарное взыскание.



