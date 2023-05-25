23.05.2023, 13:47 32791
В СКО в госсобственность вернут 330 тысяч га сельхозземель
Уже возвращено 44,3 тысячи га
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Петропавловск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году на севере Казахстана в государственную собственность вернули 304 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В этом году планируют вернуть 330 тысяч гектаров.
По данным руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрама Мендыбаева, в области создана специальная межведомственная комиссия, разработан и утвержден план мероприятий по возврату земель. В прошлом году в госсобственность удалось вернуть 304,1 тысячи гектаров, в том числе 260 тысяч гектаров пастбищных угодий. Из них 40 тысяч передали сельским населенным пунктам для снижения дефицита пастбищ, 40 предоставили землепользователям в аренду, 223 пока находятся в землях запаса, сообщает "Петропавловск.news".
Ведется работа по оформлению документации и передаче их в сельские населенные пункты для выпаса скота личного подворья населения.
На 2023 год Комитетом по управлению земельными ресурсами на область доведено задание по возврату неиспользуемых земель на площади 330 тысяч га. На текущую дату возвращено 44,3 тысячи. В ближайшее время благодаря расторжению договоров аренды планируется вернуть еще 17,4 тысячи га", - рассказал Мейрам Мендыбаев.
Он отметил, что также ведется работа по возврату в общественное пользование пастбищных угодий населенных пунктов, предоставленных в аренду физическим и юридическим лицам с нарушением земельного законодательства. Подано в суд 121 исковое заявление на общую площадь 27,5 тысячи га, возвращено 15,5 тысячи. И судебно-претензионная работа продолжается, планируется подать еще 50 исковых заявлений на 7300 га.
Общая площадь земель Северо-Казахстанской области составляет 9,8 млн гектаров, в том числе 7,2 млн имеют сельскохозяйственное назначение.
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25.05.2023, 20:31 1536
В Минске министр обороны Казахстана почтил память павших воинов
Фото: Минобороны РК
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Минск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках заседания совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности состоялась церемония возложения цветов к монументу Победы, размещенному на одноименной площади в центре столицы Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Казахстанская делегация во главе с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым приняла участие в памятном мероприятии - возложении цветов к Вечному огню.
Участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат минутой молчания.
25.05.2023, 16:33 6866
Лудомания и наркомания: в правительстве обсудили меры по борьбе с опасными зависимостями
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркомании обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро, так как порождает целый комплекс социальных последствий: долги, семейные конфликты, рост преступности, суицидов и других. В Министерстве здравоохранения РК отмечают, что лудомания (игромания) признана расстройством привычек и влечений, однако установление диагноза осуществляется только при обращении граждан в медицинские организации. В числе основных мер, которые реализуют заинтересованные государственные органы по противодействию игровой зависимости, - мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей с вовлечением в эту работу общественности с активной гражданской позицией", - говорится в информации.
По данным Министерства информации и общественного развития РК, с начала года в информационную систему "Кибернадзор" внесена информация по более чем 1780 интернет-ресурсам, содержащим признаки интернет-казино.
На совещании также был обсужден вопрос борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Вопрос игровой зависимости, с которой сталкиваются все больше казахстанских семей, волнует общество и требует принятия серьезных решений. Незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических видов, которые, к сожалению, распространяются среди молодежи, представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Для противостояния этим вызовам в рамках Комплексного плана будут приобретены современные лаборатории, которые сократят сроки судебной экспертизы "синтетики", проведено дополнительное материально-техническое оснащение уполномоченных органов досмотровым и судебно-экспертным оборудованием. Наряду с этим необходимо проводить профилактическую работу, разъясняя вред, наносимый наркотиками, а также популяризировать здоровый образ жизни", - подчеркнул Алтай Кульгинов.
Вице-премьер также отметил, что лудомания, как и наркомания, - это социальное явление, поэтому эффективной мерой должна стать выработка в обществе нулевой терпимости и общественного порицания. Этому способствует информационная работа с молодежью, особенно с помощью социальных сетей, вовлечения общественности, в том числе Национальной волонтерской сети.
Ранее об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева.
По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель нацкомиссии.
Проблему игромании также поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.
В апреле кабмин уже обсуждал вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей. Тогда Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В их числе: разработка совместного плана действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры; создание социальных роликов о вреде азартных игр; проведение рейдов по выявлению незаконных игорных заведений и другие.
25.05.2023, 15:59 7901
Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло в Минске
Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации
Фото: odkb-csto.org
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Минск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие руководители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщается на сайте ОДКБ.
Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации.
В ходе пленарного заседания Советом министров обороны ОДКБ рассмотрены и утверждены План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год, к наиболее значимым мероприятиям которого относятся совместные командно-штабные и специальные учения с войсками (коллективными силами) ОДКБ", - говорится в информации.
Утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2030 года, который является основой для ежегодного планирования мероприятий совместной подготовки в рамках ОДКБ.
Совет министров обороны также принял решение о внесении ряда изменений в План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Главы оборонных ведомств утвердили Положение о запасах материальных средств для обеспечения формирований войск (Коллективных сил) ОДКБ и методические документы межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств - членов Организации. Также Совет министров обороны решил представить Совету коллективной безопасности документы об учреждении медали "Вместе к миру" для награждения лиц, внесших вклад в миротворческую деятельность ОДКБ", - сообщается на сайте.
В тот же день в Минске на площади Победы состоялась торжественная церемония, в ходе которой главы делегаций, участвующих в заседании Совета министров обороны ОДКБ, почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к вечному огню у монумента Победы.
Ранее в режиме видео-конференц-связи состоялось 22-е заседание Военного комитета ОДКБ. На заседании были рассмотрены приоритетные направления деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в военной сфере, инициированные Республикой Беларусь на период ее председательства в текущем году. Проанализированы вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
25.05.2023, 12:50 12376
На проект DamuBala в Алматы было выделено 16,2 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проект DamuBala в Алматы в текущем году было выделено 16,2 млрд тенге, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.
Я искренне поддерживаю эту программу вне зависимости от того, на какой платформе она функционирует. В этом году мы выделили 16,2 миллиарда тенге. Мы охватили почти 75 тысяч детей. В очереди еще остались 32 тысячи", - сказал Досаев.
Он отметил, что по мере возможности набор детей будет продолжаться.
Я буду лично поддерживать эту программу и выделять какие-то дополнительные средства. Многие преподаватели отнеслись к программе спустя рукава и заботились о себе больше, чем о детях. Если все преподаватели отнесутся со всей ответственностью, тогда и появится возможность расширения программы. Я думаю, что во второй половине года мы увидим, кто оказывает услуги хорошо, и освобожденные средства перенаправим на других", - заключил аким.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на бесплатные кружки и секции для детей из бюджетов выделено 93 млрд тенге.
Напомним, платформа damubala.kz была запущена для программы подушевого финансирования вместо ArtSport.
25.05.2023, 08:47 18906
Правительство Казахстана выделило 623 млн тенге на закуп техники для борьбы с природными пожарами
Фото: МЧС РК
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Возникновение крупных лесных пожаров на территории Казахстана становится все более значимой и актуальной проблемой. Учитывая непредсказуемый природный характер и опыт прошлых лет, правительство усиливает меры по обеспечению противопожарной защиты граждан и имущества перед наступающим пожароопасным периодом. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Согласно новому постановлению, из резерва правительства будет выделено свыше 623 млн тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств на внешней подвеске для вертолетов, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они будут задействоваться как в периферии городов, так и в удаленных, труднодоступных районах республики. С помощью дополнительных устройств, способных производить забор 5 тонн воды за 10-15 секунд и слив за 6 секунд, авиация сможет оперативно покрывать огнегасящей жидкостью большие территории лесной местности", - говорится в сообщении правительства.
Наряду с этим авиапарк спасателей пополняется доказавшими свою эффективность вертолетами Ми-8, адаптированными к выполнению задач МЧС: пожаротушению, эвакуации населения из опасных зон и т.д.
В целом указанные меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в настоящее время продолжается ликвидация крупного природного пожара в области Абай. На данный момент производится тушение на трех участках с использованием авиационной и автомобильной техники. Всего в тушении пожара задействованы более 600 человек личного состава, более 130 единиц техники, 1 пожарный поезд, также 2 вертолета "Казавиаспас", 1 "Казавиалесохраны" и 1 Министерства обороны. На сегодняшний день осуществлено 169 (всего 221) сбросов 422,5 тонны воды.
На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3500 га.
24.05.2023, 19:53 33956
МИИР поручило акиматам ускорить проведение технического обследования тепловых сетей
На сегодняшний день по республике имеется порядка 14 тысяч км сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54%
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации поручения главы государства под председательством министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева состоялось совещание по вопросам реализации проектов теплоснабжения, готовности к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МИИР РК.
В совещании приняли участие руководство Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также акиматов всех областей.
В рамках рабочей встречи отчитался председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальным вопросам Тимур Карагойшин. По его словам, на сегодняшний день по республике имеется порядка 14 тысяч км сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54%.
Согласно предвыборной программе главы государства к 2030 году стоит задача снизить износ тепловых сетей до 43 %.
В целях модернизации коммунальных сетей министерством реализуются три механизма финансирования:
- целевые трансферты,
- бюджетный кредит,
- субсидирование затрат до 50%.
Для финансирования тепловых сетей в начале текущего года открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета.
При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования (50% - МФО; 50% - от общей стоимости проекта республиканского бюджета).
Кроме того, механизм "Тариф в обмен на инвестиции", реализуемый Министерством национальной экономики РК, позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования.
В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону министерством поручено акиматам:
- до 1 сентября 2023 года обеспечить готовность объектов образования к отопительному сезону;
- обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и здравоохранения в центральных, северных, восточных регионах и столице до 15 сентября, а в остальных регионах - до 15 октября т.г.;
- обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ на инженерных сетях и объектах жизнеобеспечения в установленные графиками сроки;
- своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности;
- пересмотреть и утвердить планы подготовки к предстоящему отопительному сезону.
24.05.2023, 18:19 36306
Президент Казахстана прибыл в Москву
Токаев примет участие в пленарном заседании евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире"
Фото: telegram/Aqorda
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Москва. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года, информирует пресс-служба главы государства.
Сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".
Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил Китайскую Народную Республику.
24.05.2023, 17:03 38026
Пустить их на производство: сократить популяцию сайгаков предложили депутаты агропартии "Ауыл"
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам, предлагают депутаты от агропартии "Ауыл", призванной защищать интересы сельчан.
Один из предложенных депутатами способов - пустить животных на мясо", - пишет Informburo.
По их словам, сейчас ситуация для сельского хозяйства весьма тревожная - количество сайгаков резко выросло. Буквально на днях Минэкологии озвучило цифру - 2 млн особей.
По расчету профильного министерства, сайгаков должно быть не более 750-770 тысяч", - подчеркнули депутаты.
Депутатов тревожат миллионные убытки, которые понесут крестьянские хозяйства, если сайгаки затопчут их поля.
К примеру, в СКО в год так портятся около 150 тысяч гектаров полей. Если считать в среднем, с 1 га пропадает 10 центнеров продукции, то есть убытков выходит на 14 млрд тенге. Фермеры, которые не могут вернуть долги по кредитам, становятся банкротами", - тревожатся депутаты.
В сложившейся ситуации мажилисмены видят два выхода: либо платить фермерам компенсацию, либо пускать "лишних" сайгаков под нож.
Убийство сайгаков ради рогов партийцев тоже не смущает.
Тех, кто отрезает сайгачьи рога, судят. Среди них есть и подростки, которые сделали это без умысла. Мы здесь не оправдываем нарушителей закона. Но не нужно доводить проблему до такого уровня", - заявляют авторы депзапроса.
Они также обеспокоены тем, что павшие сайгаки могут стать источником болезней.
Первое богатство Казахстана - это народ. Мы сейчас будем защищать сайгаков или людей от сайгаков? Возможно, нужно упорядочить их популяцию в кратчайшее время, пустить их на производство, использовать рога, мясо, шкуру. А если правительство боится "проклятия сайгаков", то нужно ввести механизм полной выплаты убытков фермерам. Этот вопрос нуждается в конкретном решении", - заявили депутаты.
Для справки
В настоящее время сайгаки занесены в Красную книгу России. А в Казахстане животное внесено в список редких и исчезающих видов. Охота на сайгаков запрещена.
В естественных условиях сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Западной Монголии и России (в Астраханской области и Калмыкии).
В Казахстане после падежа в 2015 году сайгачье поголовье увеличилось в 12 раз.
Такой впечатляющий рост стал возможен благодаря усилиям по борьбе с браконьерством. Это, безусловно, хорошая новость. Однако у нее есть и другая сторона. Из-за восстановления численности на сайгу могут вновь разрешить охоту, а это может спровоцировать увеличение браконьерского отстрела", - пишет Factcheck.kz.
Стоит отметить, что это уже не первое предложение разрешить официальное убийство сайгаков, внесенное под предлогом вытаптывания фермерских посевов.
Так, в прошлом году Минэкологии РК заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
На днях Минэкологии опубликовало данные авиаучета сайгаков, согласно которым численность животных достигла 2 млн особей.
Ранее ведомство сообщало, что численность сайгаков в Казахстане может увеличиться до 3 млн особей.
20 мая стало известно о массовом падеже сайгаков в Западно-Казахстанской области. Из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки.
15 мая в Казахстане завершилась месячная акция по защите сайгаков, которая стартовала в апреле.
В этом же месяце ООН выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
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