В СКО в госсобственность вернут 330 тысяч га сельхозземель

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Петропавловск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году на севере Казахстана в государственную собственность вернули 304 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В этом году планируют вернуть 330 тысяч гектаров.





По данным руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрама Мендыбаева, в области создана специальная межведомственная комиссия, разработан и утвержден план мероприятий по возврату земель. В прошлом году в госсобственность удалось вернуть 304,1 тысячи гектаров, в том числе 260 тысяч гектаров пастбищных угодий. Из них 40 тысяч передали сельским населенным пунктам для снижения дефицита пастбищ, 40 предоставили землепользователям в аренду, 223 пока находятся в землях запаса, сообщает "Петропавловск.news".





Ведется работа по оформлению документации и передаче их в сельские населенные пункты для выпаса скота личного подворья населения.





На 2023 год Комитетом по управлению земельными ресурсами на область доведено задание по возврату неиспользуемых земель на площади 330 тысяч га. На текущую дату возвращено 44,3 тысячи. В ближайшее время благодаря расторжению договоров аренды планируется вернуть еще 17,4 тысячи га", - рассказал Мейрам Мендыбаев.





Он отметил, что также ведется работа по возврату в общественное пользование пастбищных угодий населенных пунктов, предоставленных в аренду физическим и юридическим лицам с нарушением земельного законодательства. Подано в суд 121 исковое заявление на общую площадь 27,5 тысячи га, возвращено 15,5 тысячи. И судебно-претензионная работа продолжается, планируется подать еще 50 исковых заявлений на 7300 га.





Общая площадь земель Северо-Казахстанской области составляет 9,8 млн гектаров, в том числе 7,2 млн имеют сельскохозяйственное назначение.