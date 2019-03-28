Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В следующие три года на реализацию проектов "Кутты мекен" и "Ауыл - Ел бесігі" предусмотрено более триллиона тенге, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде, передает Kazakhstan Today.

Курс на социально справедливое государство, будет продолжен. Его комплексная реализация осуществляется в рамках программ "Нурлы жол" Пяти социальных инициатив и поручений, данных Елбасы на открытии Года Молодежи и 18-м съезде партии Nur Otan. Считаю, что необходимо ускориться и по другим направлениям социальной поддержки. Я уже поручил на месяц раньше повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы - с 1 июня. Данная мера повлияет на жизнь более миллиона служащих", - сказал Токаев.

По его словам, в части обеспечения жильем, предусмотрено выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан. Глава государства поручил акимам начать выделение этих квартир уже с мая текущего года.

"Мы также должны думать о повышении качества жизни каждого казахстанца. Поэтому необходимо обратить внимание на системные вопросы инфраструктурного характера, непосредственно влияющие на качество жизни населения. Это проблемы в сфере ЖКХ - тепло- и водоснабжение, водоотведение, дороги, вопросы газификация, экологии и безопасности. На решение этих проблем направлены проекты "Кутты мекен" и "Ауыл - Ел бесігі". На их реализацию предусмотрено более триллиона тенге в следующие три года. Правительству и акимам необходимо обеспечить оперативное доведение бюджетных средств до реальной экономики. При этом поручаю проконтролировать максимальное вовлечение отечественных производителей в данные проекты. Это позволит решить не только социальные вопросы, но и простимулировать экономику регионов", - сказал президент.

Кроме того, Токаев отметил, что регионам нужно активнее участвовать в реализации социальной политики государства. Сегодня акиматы оказывают более 10 видов социальной помощи. Среди них выплата пособий, жилищная помощь, льготы на проезд, бесплатное питание и другое. Однако в целом в регионах на меры социальной поддержки выделяется менее 5,3% средств. Львиная доля социальных выплат производится с республиканского уровня.

Необходимо отметить, что действующий бюджет не сбалансирован и требует переформатирования. В-первую очередь, растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируются. Во-вторых, имеются "непроизводительные расходы" бюджета. Осуществляется очень много ненужных трат. Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Если не в этом году, то в следующем, обязательно. Акимам необходимо проводить более активную социальную политику за счет средств местного бюджета, прекратив финансирование ненужных дорогостоящих приобретений, имиджевых мероприятий и тому подобного", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он отметил, что необходимо четко понимать, что решить проблемы реальных доходов населения исключительно за счет бюджетных расходов невозможно.

Лучшая социальная защита для наших граждан - это возможность вести собственный бизнес или получать достойную заработную плату за квалифицированный труд", - отметил Токаев.

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