04.06.2024, 09:40 38856
В собственность государства возвращен нефтяной терминал стоимостью $66 млн
Фото: Depositphotos
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектара, стоимостью 66 млн долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву. Установлено, что 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева. 26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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04.06.2024, 21:22 19036
В Казахстане с 22 июля начнут блокировать подозрительные денежные переводы
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления правления НБК "Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности".
Проект определяет порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.
Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.
Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.
Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.
04.06.2024, 20:59 19486
Кадровые перестановки произошли в Минсельхозе
Фото: МСХ РК
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства РК Дархан Абдикаримов назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Дархан Абдикаримов трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.
Работал начальником отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области. Занимал должность директора Наурзумского районного филиала государственного учреждения "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов".
Руководил управлением сельского хозяйства акимата Костанайской области, а также Костанайской областной территориальной инспекцией.
До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
04.06.2024, 13:43 31966
Петиция по отмене утильсбора: состав рабочей группы для рассмотрения утвердили в МПС
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства РК утвердило состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, сообщает пресс-служба ведомства.
В рабочую группу вошли депутаты парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел, представители других заинтересованных госорганов. Кроме того, в состав включен инициатор петиции, а также представители ряда общественных объединений, экспертного сообщества и промышленного сектора", - говорится в информации.
О деятельности рабочей группы пресс-служба министерства будет сообщать на официальном сайте и в своем Telegram-канале.
Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.
Тем временем в Казахстане набирает голоса еще одна петиция - об отмене единого часового пояса. На данный момент она собрала 44 919 голосов, а для рассмотрения в правительстве необходимо собрать 50 тыс. голосов.
Казахстанцы жалуются, что из-за перевода часов на час назад теперь светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
04.06.2024, 12:12 34736
Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Астане
Фото: Акорда
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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил, что этот знаменательный праздник олицетворяет укрепление нашей государственности. Он напомнил, что почтение к флагу - священная обязанность каждого гражданина.
Наш флаг, парящий в синеве неба, наполняет каждого из нас чувством уважения к своей Отчизне. Благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах. Недавно первая казахская альпинистка вновь подняла наше знамя над самой высокой точкой мира - горой Эверест. Приближаются летние Олимпийские игры. Уверен, в честь побед наших спортсменов небесно-голубое полотнище не раз взметнется ввысь над аренами Парижа", - заявил президент.
Он добавил, что государственные символы воплощают в себе основополагающие ценности и идеалы, пробуждают в каждом казахстанце подлинное чувство гордости за страну. Они объединяют всех граждан как в дни испытаний, так и во время триумфальных побед.
В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента.
Также Токаев отметил, что присвоение воинских званий в День государственных символов стало доброй традицией.
Присвоение воинского звания - важная веха в жизни каждого военнослужащего. Как говорил генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, "Атақты алғаннан гөрі, оны арқалап жүрген қиын" ("Нести славу труднее, чем завоевать ее"). Эти слова знаменитого полководца отражают огромную ответственность, которая возлагается на вас. Всегда будьте достойны славы казахского солдата!" - обратился к выпускникам глава государства.
В завершение роты почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.
Торжественная церемония поднятия государственного флага знаменной группой президентского полка "Батыр" и массовое исполнение гимна в честь Дня государственных символов также прошла в Алматы. Мероприятие на спортивном комплексе "Медеу" собрало более тысячи участников, сообщает акимат города.
Празднование Дня государственных символов продолжится авто- и велопробегами с флагами. А завершит его концерт в театре традиционного искусства "Алатау" и выступление фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" имени Тлендиева "Менің елім" в филармонии имени Жамбыла.
03.06.2024, 18:57 56601
Задолженность казахстанского посольства в Лондоне объяснили в МИД
Информация касается неуплаты сбора, а не штрафов
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан объяснили, откуда у казахстанского посольства появилась "задолженность" в Лондоне.
В МИД РК рассказали, что в некоторых СМИ появилась информация о неуплате сотрудниками иностранных посольств налога за въезд в зону платного проезда в Лондоне. В списке посольств оказался и Казахстан.
Эти данные охватывают период с 2003 по 2023 год. В 2003 году был введен сбор за въезд в центр британской столицы. Здание посольства Казахстана как раз находится в центре Лондона, в зоне со сверхнизким уровнем выбросов, где водители должны платить 15 фунтов стерлингов за въезд в период с 7.00 до 18.00 в рабочие дни и с 12.00 до 18.00 в выходные и праздничные дни", - объяснил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Он пояснил, что сбор начисляется за каждый въезд сотрудников посольства на свою же территорию.
По общему мнению иностранного дипломатического корпуса - это не только наше посольство, но и другие, которые аккредитованы в Великобритании. Данный сбор является местным налогом. Это не штраф и не парковочные сборы, это такого рода налог, от которого, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломаты освобождены", - добавил Айбек Смадияров.
Он отметил, что распространившаяся изданиями информация касается неуплаты сбора, что не подразумевает штрафов за нарушение ПДД.
02.06.2024, 13:27 98201
В период паводков в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч человек
Фото: кадр из видео МЧС
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Всего в период паводков в Казахстане благодаря совместным усилиям заблаговременно были эвакуированы свыше 120 тысяч граждан, в том числе более 45 тысяч детей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, в настоящее время по республике вернулись в свои дома 63 063 человека. В эвакопунктах остаются 5268 человек. Откачано более 28,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8,1 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
Паводковая ситуация стабилизируется в Атырауской области. Уровень воды в Урале начал снижаться. Вчера в Атырау прошли торжественные проводы спасателей, которые более трех месяцев участвовали в ликвидации последствий паводков. Это группировки МЧС РК из города Шымкента, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областей и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии.
Министр по ЧС Чингис Аринов отметил, что оперативно принятые меры по всей стране позволили защитить 483 села, более 118 тысяч домов, где проживают свыше 485 тысяч человек. Только в Атырауской области благодаря возведенным защитным насыпным сооружениям удалось предотвратить подтопление 14 населенных пунктов, где проживают более 20 тыс. человек.
По состоянию на 12.00 часов 2 июня в Атырауской области уровень воды в реке Урал составил: в селе Индербор снизился до 934 см (критический уровень - 845 см), в селе Махамбет - 1011 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 598 см (критический уровень - 550 см), в селе Жанаталап - 430 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 387 см (критический уровень - 450 см), сообщили в штабе по ЧС региона.
01.06.2024, 16:33 129406
В Генпрокуратуре попросили казахстанцев не привозить адыраспан в Россию
Фото: depositphotos.com
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации адыраспан включен в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
За незаконное перемещение этого растения через государственную границу России предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере - лишение свободы от 15 до 20 лет.
В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности Генеральная прокуратура призывает граждан воздержаться от перемещения адыраспана через государственную границу РФ", - сообщили в надзорном органе.
01.06.2024, 11:57 122571
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Граждан просят не доверять незнакомым аккаунтам
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК предупредили о фактах мошенничества от имени сотрудников и руководства надзорного органа.
В последнее время участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов, осуществления звонков и рассылки сообщений от имени сотрудников и даже руководства органов прокуратуры с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в сообщении ведомства.
Казахстанцев просят при получении подобных звонков либо сообщений незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
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