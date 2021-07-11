В состав Нацсовета вошли еще четыре представителя общественности

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Как сообщил помощник президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, в состав Национального совета общественного доверия (НСОД) включены общественный деятель из Мангистауской области Уаис Ерсайынулы, политолог Бурихан Нурмухамедов, предприниматель, президент Международного благотворительного фонда "Аltyn Kyran" Исламбек Салжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Состав НСОД расширился до 48 человек (ранее было 44). Кроме того, в рамках ротации из состава Национального совета выведен Ауыт Мукибек.

В настоящее время в рамках подготовки к шестому заседанию проводятся выездные мероприятия членов НСОД в регионах. Программа выездного заседания предполагает рабочие встречи членов НСОД с представителями общественных советов, гражданскими активистами, а также представителями местных исполнительных органов. По итогам встреч будут сформированы предложения, которые планируется рассмотреть на следующем заседании Национального совета", - добавил Карин.

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