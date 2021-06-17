В состав совета директоров фонда "Самрук-Казына" вошли Акишев и Ким

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 11 июня 2021 года №403 "О внесении изменения и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года №962 "О мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года №669", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, в состав Совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" вошли Ким Вячеслав Константинович - независимый директор и Акишев Данияр Талгатович - помощник Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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