Система Orphus

В состав совета директоров фонда "Самрук-Казына" вошли Акишев и Ким

16.06.2021 6805
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 11 июня 2021 года №403 "О внесении изменения и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года №962 "О мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года №669", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, в состав Совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" вошли Ким Вячеслав Константинович - независимый директор и Акишев Данияр Талгатович - помощник Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы.
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая