В Совбезе рассмотрели вопросы защиты детей и женщин

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В аппарате Совета безопасности проведено совещание по вопросам защиты детей и женщин от семейно-бытового и сексуального насилия, а также профилактики суицидального поведения, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на общее снижение преступности, по результатам 8 месяцев 2020 года произошел рост уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере (с 598 до 656, или на 9,7%), сообщает пресс-служба Акорды.

По результатам дискуссии были выработаны предложения по совершенствованию работы в данной сфере. В частности, предложено наряду с усилением надзора за правоприменительной практикой по соответствующей категории уголовных дел обратить внимание на общую превенцию - формирование в обществе культуры тотального неприятия насилия, воспитание граждан в духе безусловного уважения физической и духовной неприкосновенности детей.

Секретарь Совета безопасности Асет Исекешев поручил активизировать работу по блокированию противоправного контента, в том числе посягающего на традиционные семейные ценности, пропагандирующего культ насилия, а также провоцирующего суицидальное поведение, в особенности среди несовершеннолетних.

Исекешев призвал руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов обеспечить максимальную эффективность расходования выделенных бюджетных средств в данной сфере. Было рекомендовано вместо затратных имиджевых мероприятий разового характера отдавать приоритет поддержке неправительственных организаций, работающих над конкретными, доказавшими свою эффективность проектами.

Правоохранительным органам поручено внести предложения по реализации поручений главы государства, в том числе по усилению ответственности за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, а также провести анализ уголовных дел рассматриваемой категории на предмет выявления системных проблем, препятствующих их своевременному расследованию и обеспечению неотвратимости наказания виновных.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства