Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 16
  • :
  • 28
Все области
-22º Небольшая облачность
днем -1º    ночью -14º
17:00
.
Aнонс

В Совете безопасности РК сменился заведующий аналитическим отделом24.01.2018
Государство  11:15

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Сменился заведующий аналитическим отделом Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

"Распоряжением главы государства Суханов Александр Владимирович назначен заведующим аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

При этом распоряжением главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности заведующего аналитическим отделом Совета безопасности РК.
Просмотров: 3397
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
24.01.2018   14:09
Некоторые услуги архивов в Казахстане станут платными
24.01.2018   12:02
Представители военных ведомств РК и США подтвердили интерес в развитии двусторонних отношений
24.01.2018   11:44
У автовладельцев Казахстана появилась возможность выбрать желаемые цифры и буквы для госномера
24.01.2018   11:15
В Совете безопасности РК сменился заведующий аналитическим отделом
24.01.2018   10:07
В Алматы до конца года полностью газифицируют частный сектор
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today