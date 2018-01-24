В Совете безопасности РК сменился заведующий аналитическим отделом

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Сменился заведующий аналитическим отделом Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.
"Распоряжением главы государства Суханов Александр Владимирович назначен заведующим аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.
При этом распоряжением главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности заведующего аналитическим отделом Совета безопасности РК.
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