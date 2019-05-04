Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В столице намерены изъять 95 земельных участков под строительство нового театра, школ и дорог, передает Kazakhstan Today.

Управление строительства и жилищной политики города Нурсултан представляет на рассмотрение проекты договоров о выкупе 95 земельных участков по 14 объектам общей площадью 7,1 гектара на общую сумму 1,84 млрд тенге", - сообщил исполняющий обязанности руководителя управления строительства и жилищной политики Алексей Миткин на заседании маслихата города, пишет " Елорда Инфо ".

По данным портала, изъятие земельных участков производится для строительства здания казахского драмтеатра по улице 2315 между улицами Байтурсынова и Нажимеденова; реконструкции русла реки Есиль, пятая очередь, участок номер пять, пляжная зона от моста по проспекту Сарыарка до жилого массива Коктал; строительства школы в районе пересечения проспекта Туран и улицы № 24; строительства школы в районе пересечения улиц А16 и А34; строительства дорог в районе завода газовой аппаратуры; выноса инженерных сетей по объекту улицы №31, допотвод; строительства проспекта Жумабаева на участке от улицы Байтурсынова до улицы № 44; реконструкции русла реки Есиль, пятая очередь, участок № 4 от моста по проспекту Сарыарка до жилого массива Коктал.

Кроме этого, участки предназначаются для строительства: внутриквартальных дорог и инженерных сетей, расположенных на улице №А20; многоквартирного жилого комплекса с пристроенным помещением и паркингом, расположенным в районе пересечения улиц Кенесары, Газеты "Егемен Казахстан", Бейсекпаева и Брусиловского; улицы Жангельдина на участке от улицы Кумисбекова до улицы Бейсековой; малой кольцевой дороги, пятый участок; улицы Асан Кайгы от улицы Иманова до проспекта Богенбай батыра; тепломагистрали, пятый ввод, от улицы Ушконыр до улицы Аман Карагай, от улицы Зенимбай-акына до улицы Е27 и от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Хусейна бен Талала.

При этом рыночная стоимость изымаемого земельного участка для госнужд будет определяться независимым оценщиком на дату проведения оценки имущества. В случае несогласия с результатом оценки собственник вправе обжаловать его в суде либо экспертном совете.

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