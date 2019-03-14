Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Земельные участки для госнужд в Казахстане будут изымать по рыночной стоимости, передает Kazakhstan Today.

В январе вступил в силу закон по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Документ, в частности создает условия для обеспечения равноценного возмещения при изъятии земельных участков для государственных нужд, сообщили в пресс-службе департамента юстиции Алматы.

Теперь земельные участки для государственных нужд будут изыматься по рыночной стоимости, независимо от оснований возникновения прав на земельный участок. Отметим, что в настоящее время стоимость изымаемого участка определяется по кадастровой цене, либо стоимости, предусмотренной в гражданско-правовом договоре или решении суда. Как правило, эти цены не соответствуют уровню рыночных цен на земельные участки", - проинформировал заместитель руководителя департамента юстиции Алматы Канат Базарбаев.

Он уточнил, что рыночная стоимость изымаемого земельного участка для государственных нужд будет определяться независимым оценщиком на дату проведения оценки имущества.

"Согласно принятому закону, у собственника есть возможность провести альтернативную независимую оценку и предоставить итоги оценки местному исполнительному органу в рамках согласительных процедур", - отметил замглавы департамента.

В ведомстве также сообщили, что в случае несогласия с результатом оценки собственник вправе обжаловать его в суде либо экспертном совете.

"Кроме того, законодательно закрепляется, что расходы, связанные с предоставлением равноценного земельного участка собственнику взамен изъятого у него в пользу государства участка, несут акиматы. Таким образом, поправки нацелены на то, чтобы граждане получали справедливое возмещение за изымаемые земельные участки. В этих целях внесены соответствующие поправки в Земельный кодекс и закон "О государственном имуществе", - заключил Канат Базарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства