В связи с переименованием столицы не нужно менять документы на жилье – Минюст

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В связи с переименованием столицы в Нур-Султан не нужно менять документы на недвижимость, передает Kazakhstan Today.

В связи с принятием указа президента Республики Казахстан от 23 марта 2019 года "О переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", Министерство юстиции разъясняет следующее.

"Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния - свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и т.д. Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в информационных системах Министерства юстиции название населенного пункта с города Астана на город Нур-Султан будет изменено автоматически.

Филиалы государственной корпорации "Правительство для граждан", а также государственные органы и организации будут принимать документы при оказании государственных услуг в прежнем режиме", - отметили в Минюсте.

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