В Талдыкоргане военнослужащие поздравили ветерана войны Ыскака Кусайынова со столетием

Фото: МО РК

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Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в регион заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов и военнослужащие Жетысуского гарнизона посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Кусайынова, - В рамках рабочей поездки в регион заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов и военнослужащие Жетысуского гарнизона посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Кусайынова, сообщает пресс-служба Минобороны РК





Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо, пожелал ему здоровья, семейного благополучия и долголетия.





Великая Отечественная война стала испытанием для всего народа. В ней приняли участие около миллиона двухсот тысяч казахстанцев. Помнить о ратном подвиге и заботиться о ветеранах войны - долг каждого военнослужащего", - подчеркнул он.





Ыскак Абильпеисович родился 14 января 1924 года в селе Кольбай Аккольского района Жетысуской области. С 1942 года служил в дивизии "Зенит" Амурского военно-морского флота. За упорство, ловкость и выносливость молодого воина из Казахстана командование поощрило нагрудным знаком "Отличник Военно-морского флота".





С войны Ыскак Кусайынов вернулся в 1947 году. Создал семью. С супругой Бакыш Азбековной вырастил двух дочерей, которые подарили им 9 внуков, 26 правнуков и 3 праправнуков.





В мирной жизни после окончания в 1952 году педучилища он работал преподавателем. Подготовил и издал учебное пособие по методике обучения учащихся начальных классов малокомплектных школ.





Фронтовик побеседовал с военнослужащими, поблагодарил их за проявленное внимание и пожелал всем мира и благополучия. Отличным подарком для ветерана стали мелодии военных лет в исполнении военного оркестра Жетысуского гарнизона.