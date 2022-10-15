В Таразе проходят антитеррористические учения

Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 октября, с 09.00 Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в международном аэропорту Аулие-Ата города Тараза проводятся оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2022".
Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий, - сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области со ссылкой на областной штаб по борьбе с терроризмом.
Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта Тараза.
Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов", - добавили в ведомстве.