В Таразе проходят антитеррористические учения

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министры внутренних дел Казахстана и Туркменистана Марат Ахметжанов и Мухаммет Хыдыров провели встречу в рамках визита туркменской делегации в Казахстан. Это первый визит руководства МВД соседнего государства в нашу страну, сообщает - Министры внутренних дел Казахстана и Туркменистана Марат Ахметжанов и Мухаммет Хыдыров провели встречу в рамках визита туркменской делегации в Казахстан. Это первый визит руководства МВД соседнего государства в нашу страну, сообщает Polisia.kz

На встрече Марат Ахметжанов высоко оценил развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в атмосфере взаимного доверия и дружбы.

Налажено сотрудничество между органами внутренних дел Казахстана и Туркменистана. Для этого у нас имеется достаточная правовая база. Обеспечивается взаимодействие в сфере розыскной работы. В этом году в Казахстане разыскано шесть преступников по запросу Туркменистана", - сказал глава ведомства.

В свою очередь Мухаммет Хыдыров отметил, что Туркменистан также намерен укреплять и развивать взаимодействие органов внутренних дел двух стран. В ходе встречи стороны подписали меморандум в сфере предупреждения, борьбы с преступностью и охраны правопорядка.

Кроме того, делегация МВД Туркменистана в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям. В центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения "102" и "тревожной кнопки".