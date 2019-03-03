Караганда. 31 октября. Kazakhstan Today - В Темиртау реконструировали заброшенный дом и предоставили квартиры очередникам, передает Kazakhstan Today.





В Темиртау многоэтажные дома, заброшенные в 90-е годы, теперь восстанавливают по программе "Нурлы жер". В частности, вторую жизнь получил 90-квартирный дом в старой части города, который находился в разбитом состоянии. После реконструкции жильё предоставили очередникам, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.





По информации акимата, восстановление многоэтажного дома обошлось в 450 млн тенге, которые были выделены из местного бюджета.





Сегодня новоселов поздравил глава региона Ерлан Кошанов.





"Я думаю, это не первое и не последнее новоселье в вашем городе. Решение жилищного вопроса будет продолжено. Все возможности строить у нас есть. Для этого используем механизмы по программам "Нурлы жер", "7-20-25", - сказал Ерлан Кошанов.





При этом он подчеркнул, что развитие Темиртау находится на особом контроле главы государства. По поручению президента в ближайшие месяцы в городе начнётся строительство поликлиники. Также будут построены детский сад и спортивный комплекс. Решается самый главный вопрос, волнующий темиртаусцев вопрос по теплоснабжению.





Как рассказали в пресс-службе, жильё в восстановленном доме предоставлено очередникам на условиях аренды. Ключи от долгожданных квартир получили 83 семьи: инвалиды, работники бюджетных организаций, матери-одиночки и другие. В числе новосёлов также 27 детей-сирот.





"Наконец сбылась наша мечта - 10 лет мы с мужем и тремя детьми снимали жильё, а теперь появился свой угол. Получили трёхкомнатную квартиру", - поделилась радостью школьный учитель Жаныл Алданышкызы.





Однокомнатную квартиру получил 20-летний воспитанник "SOS Детская деревня Темиртау" Ербол Нурпеисов. Он успешно учится на гранте в техническом вузе по специальности "Информационные системы". И теперь государство обеспечило его жильём, рассказали в пресс-службе.





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