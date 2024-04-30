29.04.2024, 12:14 73741
В трех областях Казахстана пройдут антитеррористические учения
Фото: gov.kz
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях пройдут антитеррористические учения, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
29 апреля текущего года Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Таразе проводятся учения "Тараз-Антитеррор-2024". Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера", - проинформировали в пресс-службе.
Также антитеррористические учения пройдут в Карагандинской области.
29 апреля с 10.00 до 14.00 в условиях КГП стадион "Нура" поселка Нура планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В здании стадиона "Нура" предусмотрены меры ограничения", - сообщили в центре.
Кроме того, в период с 29 по 30 апреля на территории города Жезказгана запланировано проведение антитеррористических учений.
В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры по ограничению движения в отдельных улицах Жезказгана. Просим гостей и жителей города отнестись с пониманием к временным ограничениям", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Актюбинской области прошли антитеррористические учения.
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30.04.2024, 17:18 181
Налог на транспорт намерены изменить в Казахстане
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что в стране намерены изменить Налог на транспорт.
Автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля", - сообщил глава правительства.
По его словам, предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:
- для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет - 0,7;
- для авто с годом выпуска свыше 20 лет - 0,5.
На сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс.
30.04.2024, 15:31 9781
Токаев поручил активизировать работу по защите прав предпринимателей
Президент принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей
Фото: Акорда
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.
Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.
Напомним, Нуров был назначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей 25 апреля.
30.04.2024, 14:34 13901
Зампредседателя АСПиР освобожден от должности
Президент подписал распоряжение
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Утенов Аркен освобожден от должности.
Распоряжением главы государства Утенов Аркен освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Акорда.
На данной должности Утенов находился с октября 2020 года.
30.04.2024, 12:05 21136
Масочный режим отменили в Казахстане
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которое отменяет предыдущее - о масочном режиме в больницах и местах массового скопления людей.
Отменить постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года № 2 "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на ресурсе online.zakon.kz.
Напомним, в феврале стало известно, что в Казахстане возвращается масочный режим в больницах и местах массового скопления людей.
30.04.2024, 11:55 20306
От паводков не защитят: треть гидротехнических сооружений в РК - в неудовлетворительном состоянии
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводки в Казахстане обнажили проблемы, на которые власти долгое время закрывали глаза. За последние несколько лет в РК в 1,5 раза выросло количество гидротехнических сооружений (ГТС), которые требуют ремонта, пишет Ranking.kz.
По информации из законопроекта "О безопасности гидротехнических сооружений", в мае 2017 года в неудовлетворительном состоянии находились 347 ГТС. Признано, что они требуют ремонта. Спустя шесть лет, в 2023-м, число таких проблемных объектов не сократилось, а даже увеличилось до 537 ГТС", - сообщает сайт со ссылкой на данные Министерства водных ресурсов и ирригации.
Треть существующих ГТС (535 из 1502) вообще не имеют технической документации.
Это как раз те объекты, которые были оставлены без должного контроля. По информации мажилисменов, написавших письмо премьер-министру, основная часть этих ГТС находится в коммунальной собственности, и следить за состоянием плотин, каналов, водохранилищ должны были исполнительные власти", - подчеркивается в информции.
В пример депутаты приводят ситуацию в Актюбинской области, где только после заявлений экоактивистов Генпрокуратура РК выдала предписание Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК о необходимости проверки состояния ГТС.
Результат: выявлено 36 бесхозных плотин, дамб и водохранилищ. Тогда ведомство рекомендовало акимату Актюбинской области ликвидировать 5 бесхозных дамб и 3 моста, перевести 21 дамбу в транзитный режим, провести ремонтные и очистные работы по 28 оставшимся объектам. То есть плановая работа была выполнена только после вмешательства активистов, Генпрокуратуры и профильного министерства", - пишет сайт.
Также существует проблема контроля за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся в частной собственности. Пример: Магаджанская плотина, которую отдали 10 лет назад под доверительное управление предпринимателю для ведения рыбного хозяйства. Все эти годы плотину не обследовали и не ремонтировали.
В результате 5 апреля текущего года плотину прорвало, затопило три села в Хромтауском районе и дачные сообщества близ Актобе. Теперь, по данным Агентства по финансовому мониторингу РК, в отношении руководителя ТОО началось досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к своим обязанностям, повлекшего тяжкие последствия", - сообщается в информации.
В концепции развития управления водными ресурсами на 2024-2030 годы сказано, что фактический износ водохозяйственных объектов в Казахстане превышает 60%. Многие ГТС эксплуатируются без капитального ремонта более 30-50 лет и являются объектами повышенной опасности.
Эксперты МВРИ РК предлагают проводить многофакторные обследования ГТС с разработкой декларации безопасности. Они считают, что для защиты от паводковых вод в стране нужно строить специальные накопительные водохранилища.
Есть план по организации 20 таких искусственных водоемов и реконструкции еще 15. По данным министерства, озвученным на площадке СЦК, на первом этапе 10 таких объектов будут строиться в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Жетысуской областях.
В текущем году из Нацфонда на реконструкцию систем водоснабжения и ГТС должно быть выделено около 47 млрд тенге, в следующем году - чуть меньше, 36,7 млрд из республиканского бюджета.
На помощь в предотвращении прорывов и разрушений границ дамб и плотин должна также прийти цифровизация.
Необходимо начать вести водоучет и диспетчеризацию на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах, разработать цифровой геосервис по моделированию и прогнозированию паводков", - говорят авторы концепции.
Напомним, в настоящее время АФМ проверяет расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау. Возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге.
30.04.2024, 11:26 26601
Назначен новый руководитель управления градостроительного контроля города Алматы
Фото: акимат Алматы
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления градостроительного контроля города назначен Данияр Кирикбаев, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби и Жетысуского государственного университета имени Жансугурова. Магистр местного управления.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. В 2007-2009 годы работал в АО "Пассажирские перевозки", затем - советник председателя управления АО "Kazsatnet". В разные годы работал в Генеральной прокуратуре РК, аппарате сената парламента РК. С 2021 по 2022 год был руководителем управления жилищной политики города Алматы.
До нынешнего назначения занимал должность руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
Ранее был назначен и.о. председателя правления СПК Алматы.
30.04.2024, 11:00 27691
Президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с 30-летием установления дипотношений
Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия
Фото: Акорда
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия, сообщает Акорда.
С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу - счастья и процветания.
Ранее президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства.
30.04.2024, 10:44 26526
Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выделило порядка 16 млрд тенге из резерва на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, сообщила пресс-служба премьер-министра.
На реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали - 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию 3-х паровых котлов южной котельной в Кызылорде - свыше 2 млрд тенге. Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны.
В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.
Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.
Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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