Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2018
  • 15
  • :
  • 46
Все области
-15º Туман
днем -5º    ночью -12º
17:00
.
Aнонс

В трех районах Алматы началось принудительное изъятие участков для госнужд23.01.2018
Государство  11:16

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В трех районах Алматы началось принудительное изъятие участков для строительства городских объектов. Соответствующие постановления издал аким мегаполиса Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Под изъятие попадают участки, расположенные по улице Шемякина в Турксибском районе (для пробивки дороги), участок площадью 0,5952 гектара восточнее микрорайона Каргалы в Бостандыкском районе (для строительства объекта электроснабжения), а также участки по проспекту Сейфуллина, угол улицы Жансугурова, в Жетысуском районе (для объекта автомобильного транспорта).

Датой принудительного отчуждения участков в Турксибском и Бостандыкском районах определено 31 декабря 2018 года, а в Жетысуском районе - 1 февраля 2019 года.

Согласно постановлениям, опубликованным на сайте газеты "Вечерний Алматы", управлению земельных отношений города поручено уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Просмотров: 9932
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
23.01.2018   13:12
Фото: AstroMeridian.Ru
С казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в Европу
23.01.2018   11:40
Фото: Казинформ
В связи с морозами акимат Астаны призвал работодателей сократить рабочий день
23.01.2018   11:16
В трех районах Алматы началось принудительное изъятие участков для госнужд
23.01.2018   10:51
Сагинтаев поручил руководителям не задерживать подчиненных допоздна в морозные дни
22.01.2018   16:18
Президент Казахстана провел совещание по итогам официального визита в США
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today