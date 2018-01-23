В трех районах Алматы началось принудительное изъятие участков для госнужд

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В трех районах Алматы началось принудительное изъятие участков для строительства городских объектов. Соответствующие постановления издал аким мегаполиса Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Под изъятие попадают участки, расположенные по улице Шемякина в Турксибском районе (для пробивки дороги), участок площадью 0,5952 гектара восточнее микрорайона Каргалы в Бостандыкском районе (для строительства объекта электроснабжения), а также участки по проспекту Сейфуллина, угол улицы Жансугурова, в Жетысуском районе (для объекта автомобильного транспорта).

Датой принудительного отчуждения участков в Турксибском и Бостандыкском районах определено 31 декабря 2018 года, а в Жетысуском районе - 1 февраля 2019 года.

Согласно постановлениям, опубликованным на сайте газеты " Вечерний Алматы ", управлению земельных отношений города поручено уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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